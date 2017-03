Belmer Integrationswerkstatt Ministerpräsident Weil besucht Belmer Vorzeigeprojekt

Belm. Ministerpräsident Stefan Weil zeigte sich bei seinem Besuch der Integrationswerkstatt begeistert von der Arbeit des Belmer Sozialprojekts.

Am Samstagnachmittag besuchte der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil die Belmer Integrationswerkstatt (BIW). Die BIW wurde vor 20 Jahren gegründet, um jugendlichen Aussiedlern einen Zugang zur deutschen Gesellschaft und Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen. Heute sehen sich die Sozialpädagogen allerdings mit vollkommen anderen Problemen konfrontiert.

Arbeit mit Schulverweigerern

„Wir arbeiten heute verstärkt mit Schulverweigerern“, berichtete Sigrun Rindt, die das Projekt von Anfang an mit vorangetrieben hat. Diesen werde in der Werkstatt allerdings nicht nur Bildung vermittelt. Es seien vor allem auch soziale Kompetenzen, die die Jugendlichen erlernen müssten. „Für viele ist es schon ein großer Erfolg, überhaupt jeden Tag zu kommen“, erklärte auch Geschäftsführer Gerhard Wienken. Wenn sie es dann auch noch schafften, pünktlich zu sein, sei bereits ein guter Teil des Weges erreicht.

Schneiderwerkstatt

Weil konnte sich vor Ort auch über die Bildungsprojekte der BIW informieren. Vor allem bei den Mädchen ist die Schneiderwerkstatt sehr beliebt. Hier werden ihnen nicht nur sinnvolle Fähigkeiten für den Alltag vermittelt, sondern auch eine richtige Ausbildung. Die Jungen interessieren sich eher für die Bereiche Bauwesen sowie Landschafts- und Gartenbau.

Gymnasium in Sicht

Fasziniert war Weil vom Erfolg des Sprachkurses für Mütter und Kinder. Viele Flüchtlinge erhalten hier in ungezwungener Atmosphäre erstaunlich schnell Zugang zur deutschen Sprache. Mit Haia aus Syrien und Farzana aus Afghanistan traf der Ministerpräsident auf zwei Mädchen, die sich nach einem guten Jahr in Deutschland schon hervorragend in das Leben hier integriert haben. Beide sprechen bereits sehr gut Deutsch und gehen auf eine normale Schule. Haia berichtete, dass sie jetzt sogar zum Gymnasium wechseln könne.

Vorbildliche Arbeit

Bei diesen Aussichten schaut auch Bürgermeister Viktor Hermeler positiv auf die sich stellenden Aufgaben. „Wer 3000 Spätaussiedler integriert hat, hat auch bei der Integration der Flüchtlinge keine Probleme“, meinte er. Dem konnte der Ministerpräsident zustimmen.Aber: „Es soll keiner glauben, das klappt von heute auf morgen“, gab er zu bedenken.

Zusagen für die weitere Finanzierung der BIW konnte Weil nicht machen. Bei einer solch vorbildlichen Arbeit werde das Land die Belmer Integrationswerkstatt im Zweifel aber sicher nicht vergessen.