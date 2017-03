Kurmittelhaus: Neubau im kleinen Innenhof Rothenfelder Klinik im Kurpark möchte Ostflügel aufstocken

Bad Rothenfelde. Die Reha-Klinik im Kurpark läuft gut. So gut, dass sie immer auf der Suche nach Erweiterungsflächen ist. Nachdem die meisten Rothenfelder einen großen Neubau am Westflügel des Kurmittelhauses ablehnen, hat Klinik-Architekt Thorsten Krogmann neu geplant. Auf dem Ostflügel sollen 16 neue Patientenzimmer entstehen, im kleinen Innenhof der Klinik fünf weitere Räume.

Über einen Beschlussvorschlag hatte der Bauausschuss am Donnerstag nicht zu entscheiden, weil der Bebauungsplan beide Vorhaben zulässt. Würden sich die Kommunalpolitiker gegen die Pläne aussprechen, müsste das Nein privatrechtlich greifen, weil das Projekt auf dem Grundstück der Kurverwaltung geplant und somit ein Beschluss der Gesellschafterversammlung erforderlich ist.

Pläne positiv aufgenommen

Dazu wird es vermutlich nicht kommen: Die Resonanz der Ausschussmitglieder auf die Pläne von Jens Hasselmann war durchweg positiv. Bedenken hatten zunächst einige Zuhörer. Nachdem es jedoch nicht um das alte Erweiterungsvorhaben am Westflügel ging, entspannten sich die Minen.

In der Informationsvorlage der Gemeindeverwaltung heißt es: „Seitens der Klinik im Kurpark werden parallel weitere Möglichkeiten zur Erweiterung des Klinikgebäudes geprüft. Konkrete Planungen liegen dazu aber momentan noch nicht vor.“ Auf die Frage des Ausschussvorsitzenden Franz-Josef Albers, ob er noch andere Erweiterungspläne hege, sagte Jens Hasselmann knapp: „Nö.“

Lange Wartezeiten

Patienten müssen derzeit vier Monate auf ein Klinikzimmer warten. Eine Dauer, die die Krankenkassen kaum noch akzeptierten. „Ich glaube, ich zahle im Kurmittelhaus eine gute Miete. Wir können durch meine Pläne alle nur gewinnen.“ Einen hotelähnlichen Betrieb plane er nicht, so Hasselmann.

Edmund Tesch (CDU) reichte das nicht. „Planen sie angesichts der großen Auslastung ihrer Klinik in einigen Jahren einen größeren Anbau“, wollte er wissen. Er hätte gerne an der Frankfurter Straße gebaut, bekannte Hasselmann. „Denn die jetzige Rezeption an der Hannoverschen Straße ist eigentlich eine Schande für unsere Klinik“. Würde er aber für ein schöneres und größeres Klinik-Foyer-Lösung die Hannoversche Straße verschieben wollen, „gäbe es sicher wieder Stress“. Beifälliges Murmeln im Publikum.

Wirtschaftliche Chancen

Die Sicht der Verwaltung auf die aktuellen Pläne ist positiv. Bürgermeister Klaus Rehkämper: „Sie passen städtebaulich und bieten der Kur-GmbH wirtschaftliche Chancen.“

Worum geht es genau: Der Ostflügel des Kurmittelhauses an der Hannoverschen Straße soll um ein Geschoss aufgestockt werden, in dem 16 – jeweils 25 Quadratmeter große – Patientenzimmer mit Balkon entstehen sollen. Höhe und Optik des Stockwerks sollen derjenigen der Wandelhalle entsprechen, erklärte Architekt Thorsten Krogmann.

Dach des Ostturms ausbauen

Der Ostturm soll per Aufzug barrierefrei werden, das Treppenhaus würde umgebaut. Damit würden auch die Räume der Verwaltung im Ostturm behindertengerecht erschlossen.

Das Dachgeschoss, aktuell nur Bodenraum, soll so ausgebaut werden, dass dort die Finanzabteilung der Gemeinde in fünf Räume einziehen kann. Die neuen Fenster müssen zum historischen Gebäude und denen im Westturm passen. Die frei werdenden Räume im Erdgeschoss des Ostflures möchte die Klinik im Kurpark für ärztliche und therapeutische Zwecke anmieten.

Neuer Rettungsweg

Gleichzeitig möchte die Reha-Klinik die frühere Dialysestation vergrößern und dafür anbauen. Der eingeschossige Neubau ist im Innenhof zwischen der alten Dialyse und dem Kurmittelhaus geplant und wird deshalb von außen nicht zu sehen sein. Das Dach dieses Anbaus soll niedriger liegen als das des Altbaus daneben. In Richtung Kurmittelhaus ist ein Ausgang geplant.

In seinem Haupthaus an der Hannoverschen Straße möchte Hasselmann mit einem Treppenhaus einen neuen Rettungsweg bauen. Bisher führte dieser über ein Fenster und eine Wendeltreppe auf eine Dachfläche. Alles in allem will der Klinikinhaber eine knappe Million Euro investieren.

Attikadach nicht unter Denkmalschutz

Zu Fragen des Denkmalschutzes für das Kurmittelhaus erklärte Rehkämper: „Eine Aufstockung des Ost- und Westflügels hatten wir schon einmal mit der Unteren Denkmalschutzbehörde besprochen. Sie sieht das positiv.“ Die Seitenflügel mit ihren Attikadächern aus den 70er Jahren seien nicht Bestandteil des Denkmals Kurmittelhaus. „Herr Hasselmann wird die konkrete Planung aber noch mit dem Denkmalschutz besprechen müssen, vor allem die Anbindung an den Ostturm.“