Kleiderstube zu wenig bekannt Flüchtlinge in Bad Rothenfelde: Paten gesucht

Bad Rothenfelde. Alle Flüchtlinge in Bad Rothenfelde sind inzwischen offiziell anerkannt, das heißt, sie können ihren Wohnort frei wählen. „Sie bleiben aber hier“, berichtete die Flüchtlingskoordinatorin der Gemeinde den Mitgliedern des Sozialausschusses.

In ihrem Überblick über die Situation der Flüchtlinge machte Sandra Warnecke deutlich: Vieles läuft gut für Schutzsuchende in Bad Rothenfelde. Was fehlt, sind Paten, die sich der Flüchtlingsfamilien annehmen.

Als Flüchtlingsbetreuer beschäftigt die Gemeinde Emsal Okutur und ihren Bruder. Diese alleine könnten die Betreuung, die von Dolmetscherdiensten bei Behördengängen, Arzt- oder Kindergartenbesuchen bis zum Ausfüllen von Formularen oder der Ausstattung von Wohnungen geht, kaum leisten. „Deshalb brauchen wir mehr Patenschaften“, appellierte Warnecke an die Bad Rothenfelder.

Begegnungstreff

Alle zwei Wochen gebe es mittwochs von 18 bis 20 Uhr einen Begegnungstreff, der abwechselnd im Jugendtreff und im Evangelischen Pfarrheim stattfindet. Hier wird geredet, gesungen, gespielt, gemeinsam werden Formulare ausgefüllt und gequatscht.

Leider hätten viele Flüchtlinge noch keinen Platz in einem Sprachkurs bekommen. Hoffnung gibt es jetzt durch Gespräche mit der Volkshochschule. „Sie will bald einen Kurs im Vereinshaus des SVR anbieten“, kündigte Warnecke an.

Nicht nur für Flüchtlinge

Die Kleiderstube, deren umfangreiches Angebot natürlich nicht nur Flüchtlingen, sondern jedem Bedürftigen offen steht, sei leider noch zu wenig präsent. Sie werde von der Familie Höge und anderen Ehrenamtlichen im katholischen Pfarrheim in der Wiekstraße geleitet und soll jetzt durch Plakate und Aushänge bekannter werden. Die Öffnungszeiten: Montag von 15 bis 17.30 und Mittwoch von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Kleidung wird freitags von 9 bis 10 Uhr angenommen.

Sprechstunde der Caritas

Die Caritas wird bald eine eigene Flüchtlingssprechstunde in Bad Rothenfelde anbieten und bringt dafür auch Dolmetscher mit.

Sollten in diesem Jahr wie angekündigt 32 Flüchtlinge neu nach Bad Rothenfelde kommen, wird der Wohnraum für sie knapp. Warnecke: „Wir haben nur noch eine große und eine kleine Wohnung frei.“