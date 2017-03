Die Herausforderungen des Lebens Heinz Zeckel beim Literaturforum Bad Rothenfelde

Bad Rothenfelde. Leben ist das, was passiert, während man etwas anderes plant – das wusste schon John Lennon. Auch der Bad Iburger Dichter und Schreiber Heinz Zeckel hat einige Unwägbarkeiten des Lebens erlebt und erzählte davon im Bad Rothenfelder Literaturforum.

„Vom Leben und seinen Herausforderungen“ hatte Heinz Zeckel den literarischen Abend in der Buchhandlung Beckwermert überschrieben. Eine der ersten Herausforderungen, an die er sich erinnert, war die Langeweile in seiner Kinderzeit. „Der Vater arbeitete und die Mutter war Hausfrau, also auch kein kompetenter Gesprächspartner für ein Kind“, sagte er.

Zauberkasten

Der kleine Zeckel versuchte, der Langeweile zuerst mit einem Zauberkasten, dann mit Büchern und schließlich mit einem Tonbandgerät beizukommen, mit dem er seine Lieblingslieder aus dem Radio aufnahm. Die Faszination der Dinge habe aber nicht lange angehalten, berichtete er.

Als Erwachsener füllte er sein Leben mit Arbeit, Beziehungen und Reisen um irgendwann festzustellen, dass sich hinter der Maske der Langeweile ein Hang zu Depressionen versteckt, die er scheinbar von seiner Mutter geerbt hat. Sie hatte im Krieg viel durchmachen müssen und in Zeckels Augen hatte sie auch jedes Recht dazu, schwermütig zu sein. Erstaunlich fand er jedoch, wie das Leben diese Stimmungen klammheimlich von Generation zu Generation weiterträgt.

Rettende Lüge

In einer weiteren Geschichte berichtete Heinz Zeckel im Rollenspiel mit Matthias Beckwermert von der Hochzeit seiner Eltern. Vielmehr von der Schwierigkeit seines Vaters, Hochzeitsurlaub von der Front zu bekommen. Zeckel beschrieb, wie sich der Vater 800 Kilometer durch feindliches Gebiet schlug, um seine Heimat zu erreichen. „Am seidenen Faden“ war dann eine Geschichte überschrieben, die einen Besuch zweier tschechischer Soldaten in seinem Elternhaus zum Inhalt hatte. Sie vermuteten im Vater von Heinz Zeckel einen SS-Mann und wollten ihn erschießen. Eine Postkarte aus Prag rettete der Familie letztendlich das Leben. Vater Zeckel log den Soldaten vor, dass er dort eine wichtige Bekannte habe, die in Regierungskreisen arbeitete.

Die letzte Geschichte beschrieb die Zeit der 1960er Jahre, in denen Heinz Zeckel zum Wehrdienst herangezogen wurde. Auf seiner Stube gab es einen kleinen, dicken Jungen namens Urschel, der nicht nur aufdringlich, sondern auch dumm und unbeweglich war. „Wenn einer versagte, wurden wir als Gruppe bestraft“, sagte Heinz Zeckel. Mit diesem Urschel in der Gruppe sei es unmöglich gewesen, den Anforderungen der Vorgesetzten gerecht zu werden. „Urschel war eine Gefahr für unsere Freizeit. Beim 30-Kilometer-Marsch hatten wir keine Chance auf Sonderurlaub“, erzählte Heinz Zeckel von den Widrigkeiten, die diese Unstimmigkeit in der Gruppe mit sich brachte.

Gitarrenmusik

Die Geschichten waren solche, die auch viele andere Menschen hätten erleben und erzählen können. Durch die besondere Art des Schreibens und Vorlesens des Bad Iburgers wurde jedoch einmal mehr deutlich, wie oft sich Menschen auf das Schritttempo, das das Leben vorgibt, einstellen müssen, um mitzuhalten.

Der Abend wurde musikalisch begleitet durch Gitarrenmusik von Heike Papenbrock, die zum ersten Mal öffentlich auftrat. Zweitweise sichtlich aufgeregt griff sie amüsant errötend in die falschen Saiten, entschuldigte sich lächelnd und wurde mit aufmunterndem Applaus belohnt. Nach dem Abend hatte auch sie ein Erlebnis mehr im Gepäck, dass sie unter der Überschrift „Vom Leben und seinen Herausforderungen“ einsortieren konnte. Mehr aus Bad Rothenfelde