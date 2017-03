Leuchtkraft mit Ausdruck Neue Fenster bringen Farbe in die Wegekapelle Müschen

Neue Fenster bringen Farbe in die Wegekapelle Müschen MEC öffnen

Über die positive Resonanz auf die neuen Fenster freuen sich Architektin Miriam Kopp, Stephan Niebrügge vom Kapellenverein, Künstlerin Cynthia Tokaya und Jörg Derix von den ausführenden Werkstätten (von links). Foto: Petra Ropers

Bad Laer. Der Himmel meinte es gut mit dem Kapellenverein Müschen: Er schickte pünktlich zur Präsentation der neuen Fenster einen Sonnenstrahl auf die Wegekapelle und ließ so die Farben in all ihrer Strahlkraft leuchten.