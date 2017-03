Freiwilligendienst in Afrika Johanna Maag aus Bad Laer hilft in Mosambik

Bad Laer/Inhambane. Als Teilnehmerin des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes „weltwärts“ zog es Johanna Maag (20) aus Bad Laer-Remsede vor einem halben Jahr nach Mosambik. Dort lebt sie nun bei einer Gastfamilie in der Provinzhauptstadt Inhambane und hilft Kindern in der Schule Escolinha Nahssanana.

„Das Viertel, in dem ich wohne, nennt sich Gilo. Von hier aus kann ich zu Fuß in die Stadt laufen, habe es aber auch mit dem Sammeltaxi nicht weit bis nach Tofo, dem wohl schönsten Strand der Welt und zugleich dem größten Touristenziel Mosambiks“, schwärmt Johanna Maag. Angenehm an ihrem Wohnort Inhambane sei die Ruhe. Die habe sie während ihres vorherigen Einsatzes in der acht Stunden entfernten Hauptstadt Maputo vermisst. Dort half die junge Frau aus Bad Laer in der Kindertagesstätte Renascer OMAC, wechselte dann aber ihre Einsatzstelle. Hier der ganze Quartalsbericht von Johanna Maag

Schwimmunterricht

Nun arbeitet sie in Inhambane in der Escolinha Nahssanana, einer Art Schul- und Begegnungszentrum für derzeit 40 Kinder. „Im Winter gehen die Kinder jeden Mittwoch reiten und sobald der Sommer anfängt, beginnt der Schwimmunterricht, für den ich unter anderem zuständig bin“, erklärt Johanna. Die meisten Menschen in Mosambik könnten nicht schwimmen und hätten Angst vor dem Wasser. Da Inhambane direkt am indischen Ozean liegt und der berühmte Strand von Tofo nicht fern ist, sei es umso wichtiger, dass die Kinder schwimmen lernen. In der Escolinha haben sie zudem die Möglichkeit, Capoeira – den traditionellen Mix aus Tanz und Kampfkunst zu erlernen. Im Naturunterricht werden sie für respektvollen Umgang mit der heimischem Tierwelt sensibilisiert. Es wird themenbezogen gebastelt und gesungen und auch Englischunterricht steht auf dem Programm.

Weiterlesen: Von Au-Pair bis Work and Travel – Erst mal raus: Nach Schule oder Ausbildung ins Ausland

Johanna verständigt sich hauptsächlich auf portugiesisch, lernt in ihrer Gastfamilie aber auch die Lokalsprache Bitonga. Johannas Gastfamilie, das sind Racita (14), ihr Bruder Miguel (27) und die Tante der beiden Dona Maria (78). Johanna hat sie ins Herz geschlossen und genießt die Abende, an denen gemeinsam gekocht und anschließend unter den Sternen sitzend vom Tag erzählt wird. „Es macht glücklich zu sehen, wie sich meine Gastfamilie durch mein Dasein und durch meine Mietkosten ihr Zuhause ausbauen kann. Nun können sie endlich ihr Bad auf Vordermann bringen, was lange Zeit eine Baustelle war, und sich ab und zu Besonderes wie Avocado oder Kokosnuss gönnen“.

Weiterlesen: Mosambik – SOS-Kinderdorf Inhambene nimmt Gestalt an

Zyklon

Am 15. Februar erlebte Johanna in Inhambane einen Zyklon der Stufe 4. Der tropische Sturm „Dineo“ hatte sich über dem indischen Ozean an der Ostküste Afrikas zusammengebraut und nahm mit seiner Stärke vielen Menschen alles, was sie hatten. Johanna verbrachte die Sturmnacht voller Angst zusammen mit einer anderen Projektteilnehmerin in einem Steinhäuschen. Morgens sahen sie, was der Zyklon angerichtet hatte: Umgestürzte Palmen, kaputte Häuser und Straßen, gefallene Stromleitungen. Einige Menschen sind gestorben, viele waren verletzt. Auch von der Escolinha sei kaum etwas stehen geblieben.

Weiterlesen: Mit „weltwärts“ ein Jahr nach Bolivien

Erstaunlich sei die Art, wie die Menschen mit diesem Unglück umgehen. „Für uns Freiwillige war der Schock gefühlt viel größer im Vergleich zu den Menschen hier, obwohl wir nichts verloren hatten. Fallen, aufstehen, weitermachen. Die Leute hier verlieren nie ihr Lächeln und ihre Hoffnung. Warum trifft es so oft die Menschen, die doch sowieso schon so wenig zum Leben haben?“, fragt sich Johanna, die fest entschlossen ist weiter zu helfen. Mehr aus Bad Laer