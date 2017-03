„Reise um die Welt“ Musikkapelle Bad Laer lädt zum Konzert ein

Bad Laer. Die Musikkapelle Bad Laer tritt unter dem Motto „Reise um die Welt“ auf. Das Frühjahrskonzert findet am 1. und 2. April in der Oberschule Bad Laer statt.

Auch in diesem Jahr soll es in Bad Laer musikalisch zugehen. Den Beginn setzt die Musikkapelle Bad Laer erneut mit ihrem Frühjahrskonzert. Die Proben dafür laufen auf Hochtouren. „An die Erfolge der letzten Jahre anknüpfend soll die Oberschule Bad Laer dafür als passender Ort dienen“, schreibt die Kapelle. Zum Konzert laden die etwa 40 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung Wolfgang Hörnings zu Samstag, 1. April, und Sonntag, 2. April ein.

Afrika und Amerika

Die Zuhörer werden mit Musikstücken durch die Weiten Amerikas nach „Oregon“ ,die Steppen Afrikas („Out of africa“) und die Kultur Ungarns in Forms des „Ungarischen Tanzes Nr.5“ von Johannes Brahms geführt. Mit modernen Stücken wie dem „Coldplay-Medley“ zeigen auch die Jugendlichen unter Leitung Claudia Schröders ihr Können. Mehr aus Bad Laer

Für das leibliche Wohl ist am Samstag in Form von kleinen Snacks und Getränken gesorgt; am Sonntag steht allen Besuchern die große Kaffee- und Kuchencafeteria in den Pausen, vor und nach dem Konzert zur Verfügung.

Vorverkauf

Die Konzerte beginnen am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 14.30 Uhr, Einlass ist an beide Tagen eine Stunde vorher. Eintrittskarten für 8 Euro können bei allen Musikerinnen und Musikern sowie im Buchhandel Bilik in Bad Laer erworben werden. Schülerinnen und Schüler bezahlen nur 3 Euro Eintritt. An der Abendkasse sind ebenfalls Karten erhältlich.

Die Musikkapelle rät allen, sich zeitig in der Geschwister-Scholl-Oberschule Bad Laer einzufinden, da Platzreservierungen nicht möglich sind.