„Polnische Trilogie“ Lesung mit Krimiautor Robert Brack in Bad Iburg

Bad Iburg. Anlässlich des Themenjahrs Polen hat Robert Brack in Bad Iburg aus seiner „Polnischen Trilogie“ gelesen. Im Haus Kroneck-Salis nahm der Hamburger Krimiautor seine Zuhörer mit auf eine Reise in das von Korruption und Depression geprägte Polen der Achtzigerjahre.

Es waren nicht nur ein, sondern gleich drei Bücher, die Robert Brack mit zu seiner Lesung in das Haus Kroneck-Salis gebracht hatte: „Blauer Mohn“, „Die Spur des Raben“ und „Die siebte Hölle“ – auch bekannt als „Polnische Trilogie“. „Inzwischen sind sie schon historisch“, meinte der Autor zu den Werken, die zwischen 1988 und 1990 erschienen und sich mit der Situation in Polen in den letzten Jahren des Kalten Kriegs beschäftigen.

Ins Zentrum seiner Geschichten stellt Brack oft Exilanten wie Jerzy Pakula, der sich in Hamburg als Buchhändler mit dem Verkauf von Pornoheften über Wasser hält. Der Ex-BND-Mann Ziegler bringt Pakula dazu, zwei Reisetaschen für ihn nach Warschau zu bringen. So findet er sich „mit falscher Identität und einem mehr als zweifelhaften Auftrag“ widerwillig in seiner alten Heimat wieder und gerät prompt in das Visier zweier Araber.

Aktivisten und Kleinkriminelle

Ganz anders die Ausgangslage in „Die Spur des Raben“: Hier beschreibt Brack den ehemaligen Aktivisten Janusz Kosak, der „aufs Abstellgleis“ gestellt wird und mit ansehen muss, wie seine Mitkämpfer Karriere machen, nachdem sie ihre Ideale über Bord geworfen haben. In „Die siebte Hölle“ schließlich widmet sich Brack polnischen Kleinkriminellen, die Oldtimer von Hamburg nach Lissabon bringen sollen.

Inspiriert durch Reisen

Brack reiste während der Achtzigerjahre regelmäßig nach Polen und viele seiner Erfahrungen finden sich in seinen Büchern wieder. Zunächst wollte er über die Korruption im damaligen Polen schreiben, was bis dahin im Westen kaum jemand gemacht habe. „Es ist dann eine Trilogie geworden, weil es noch so viel dazu zu erzählen gab“, so Brack. „Die Spur des Raben“ habe er daraufhin größer angelegt. Den Hintergrund bildet die Ausrufung des Kriegsrechts und die Niederschlagung der Reformbemühungen: „Danach breitete sich eine unglaublich depressive Stimmung aus“, so der Hamburger Autor.

Interessierte Zuhörer

Am Krimi schätzt Brack seine Vielseitigkeit. Von reiner Indiziensuche hält er nichts: „Die Hülle des Krimis muss mit etwas Wichtigerem gefüllt werden.“ So handelt es sich bei der „Polnischen Trilogie“ nicht nur um spannende Geschichten, sondern auch um das Porträt eines Landes im Umbruch. Die Besucher lauschten Bracks mysteriösen, düsteren, aber auch humorvollen Erzählungen mit großem Interesse und stellten im Anschluss viele Fragen.