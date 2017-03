Ausstellung „frauenOrte Niedersachsen“ In Bad Essen auf Frauen-Spurensuche gehen

Bad Essen. Es waren außergewöhnliche, mutige Frauen, die im Rahmen der Ausstellung „frauenOrte Niedersachsen – über 1000 Jahre Frauengeschichte“ präsentiert werden. Auf Initiative von Ann Bruns, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Bad Essen, ist die Ausstellung bis zum 17. April in der Sparkasse in Bad Essen.

2014 startete die Ausstellung im Niedersächsischen Landtag in Hannover. Seitdem ist sie in der Regel jeweils für vier Wochen an einem Ort unterwegs. „Insbesondere möchte ich heute Abend alle Damen begrüßen“, sagte Andreas Hoffmeier, Filialleiter der Sparkasse Bad Essen, der als „Hausherr“ die Gäste willkommen hieß. „Es geht um bedeutende Frauen, die alle aus Niedersachsen kommen“, erklärte Hoffmeier, der jedoch gestand: „Ich kenne nicht wirklich jemanden davon, kann sie aber noch kennenlernen.“

Vorbilder sein

„Mit der Initiative „frauenOrte Niedersachsen“ wendet sich der Landesfrauenrat seit 2008 dem kulturellen Erbe zu, das das Leben und Wirken von Frauen in der Geschichte des Landes Niedersachsen hinterlassen hat“, verdeutlichte Bad Essens Bürgermeister Timo Natemeyer. Die Initiative wolle Frauenpersönlichkeiten ehren und von ihren großen Leistungen erzählen. Diese Frauen könnten in der heutigen Zeit Vorbilder sein. Denn: „Sie stellen in ihrem persönlichen Mut und in ihren Leistungen außerordentliche Persönlichkeiten dar“, betonte Natemeyer.

Anita Augspurg „live“

Nach diesem Grußwort kam das „Sahnehäubchen“ der Ausstellungseröffnung: Im historischen Kostüm gab die Schauspielerin Birgit Scheibe aus Verden eine szenische Darstellung der Anita Augspurg, der ersten promovierten Juristin Deutschlands. Scheibe: „Sie war führend im radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Frauen das Wahlrecht erhielten.“ Sie sei eine beeindruckende, scharfzüngige Rednerin, eine streitbare Feministin – eine moderne Frau gewesen, die von ihren Anhängerinnen bewundert wurde. Als passionierte Reiterin habe sie zudem ausschließlich im Herrensitz mit Hose geritten. Aus dem Bühnenstück „Mach das Buch zu – heirate mich“ spielte Birgit Scheibe zwei Szenen aus dem Leben der Anita Augspurg.

Frauengeschichte vermitteln

„In der bislang achtjährigen Laufzeit der Ausstellung ist es dem Landesfrauenrat gelungen, die große Lücke in der Vermittlung von Frauengeschichte zu füllen und auch im Kulturtourismus zu verankern. Die gesellschaftliche Aufmerksamkeit und die mediale Präsenz von weiblicher Erinnerungskultur konnte durch die Initiative enorm gesteigert werden“, hob Heidi Linder vom Landesfrauenrat Niedersachsen und Projektkoordinatorin der Ausstellung hervor. Die Wanderausstellung biete die Möglichkeit, tiefer in die niedersächsische Frauengeschichte einzusteigen. Linder: „Sie präsentiert eine beeindruckende Vielfalt von Frauenwirken und Frauenleistungen!“ Exemplarisch stellte die Projektkoordinatorin jeweils eine Frau aus den vier Themenfeldern „Eroberinnen des politischen Terrains“ (Anita Augspurg), „Pionierinnen in Bildung und Beruf“ (Dr. Sibylle von Schieszl), „Schöpferinnen von Kunst und Kultur“ (Luzie Uptmoor, Malerin aus Lohne) und „Akteurinnen zwischen den Konfessionen“ (Herzogin Elisabeth von Calenberg) vor. „Alle haben den Frauen nachfolgender Generationen den Weg in Politik und Verwaltung, Beruf und Gesellschaft bereitet und haben noch heute Vorbildfunktion“, unterstrich Heidi Linder.

Der Zufall half mit

„Wieso findet die Ausstellung ‚FrauenOrte‘ in Bad Essen statt?“, warf Ann Bruns als Frage auf. Antwort: „Wie es der Zufall will, wohnt die Frau, die die Ausstellung entworfen hat, bei uns um die Ecke: Susanne Hilmer, die sie für den Landesfrauenrat entworfen hat.“ Sie sei des Öfteren zu Gast beim „Frauenfrühstück“ gewesen. „Dabei ist die Idee geboren worden, die Ausstellung auch in Bad Essen zu zeigen“, sagte Bruns mit Blick auf Hilmer, die natürlich vor Ort weilte. Bis zum 17. April kann nun Jede(r) während der Schalterstunden auf Frauen-Spurensuche gehen.