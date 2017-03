Förderverein engagiert sich Geld für Bad Essener Krippen und Kindergärten

Bad Essen. Der Kindergarten-Förderverein der Gemeinde Bad Essen hat einen neuen Vorstand: Imke Nordsiek steht nun an der Spitze. Sie löst Oliver Schmidt ab.

„Ich finde es gut, dass wir bis auf eine Ausnahme ein komplett neues Vorstandsteam sind. Wir alle haben richtig Lust, etwas zu bewegen“, sagt Imke Nordsiek. Einige Mitstreiter kennt sie sogar schon, zum Beispiel durch gemeinsame Freunde, den Kindergarten oder das Kinderturnen.

Zwei Jahre Amtszeit

Alle zwei Jahre wird ein neuer Vorstand gewählt. Zunächst war niemand bereit, die Nachfolge anzutreten. Letztlich fand sich aber doch ein Team, das bereits konkrete Ziele hat. „Der Verein soll ein neues Logo bekommen. Außerdem möchten wir die Öffentlichkeitsarbeit verstärken, so soll es zum Beispiel demnächst eine Facebook-Seite geben. Wir denken über einen Newsletter und eine feste Ansprechpartnerin beziehungsweise Ansprechpartner für die Einrichtungen nach, um unsere Arbeit den Eltern gegenüber transparenter zu machen“, blickt die neue Vorsitzende voraus.

Historischer Markt

Neben diesen eigenen Ideen und Projekten stehen „traditionelle“ Aktionen an, etwa auf dem Historischen Markt. Der vorherige Vorsitzende Oliver Schmidt denkt gern daran zurück: „Der Stand auf dem Historischen Markt ist mit viel Arbeit im Hintergrund verbunden. Aber es lohnt sich. Wir haben viel Lob bekommen. Man lernt durch den Förderverein viele Leute kennen und trifft alte Bekannte wieder.“ Schmidt hat sich in den vergangenen vier Jahren im Vorstand engagiert. Vor allem in der Konstellation der letzten Monate habe es „viel Spaß“ gemacht.

Krippen und Kindergärten

Und der Einsatz hat sich gelohnt: 16.234 Euro sind in den vergangenen zwei Jahren zusammengekommen. Das Geld wird an die Krippen und Kindergärten anteilig verteilt. Kriterium ist, wie viel Hilfe die jeweilige Einrichtung bei den Veranstaltungen geleistet hat. Dabei spiele es keine Rolle, ob es nun Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nachbarn oder Großeltern sind, die Lose an den Mann bringen, Kuchen verkaufen oder anderweitig mitwirken. Der symbolische Scheck wurde jetzt im Rahmen eines Treffens in der Charly’s-Kinderparadies-Krippe Sonnenwinkel übergeben.

Eine neue Puppenküche

Die Einrichtungen haben in den meisten Fällen auch schon konkrete Ideen, was von der Spende angeschafft wird. „Fahrzeuge für den Außenbereich, Musikinstrumente, ein Spiel zur feinmotorischen Förderung und neue Bilderbücher“, berichtet etwa Monique O‘ Connor, Leiterin der Charly’s-Kinderparadies-Krippe in Lintorf. Susanne Herrmann von Charly’s Kinderparadies Bad Essen hat unter anderem Schminkstifte, ein Mikroskop und eine neue Puppenküche auf ihrer Liste.