Spielenachmittag in der Kita Künftige Schüler in Bad Essen kennengelernt

Bad Essen. Ein Spielenachmittag der besonderen Art hat jetzt im Nikolai-Kindergarten in Bad Essen stattgefunden. Michaela Walter war von den Mitarbeiterinnen eingeladen worden, um vor allem die Kinder kennenzulernen, die nach den Sommerferien in die Grundschule wechseln.

Die Schulsozialarbeiterin hatte eine Reihe von Gesellschaftsspielen im Gepäck, die von Wilhelm Wegmann (Buch, Schreibwaren, Spielwaren) zur Verfügung gestellt worden waren.

Neun Kinder stellten zum Beispiel bei „Erforsche den Körper“ unter Beweis, wie gut sie Gliedmaßen erkennen und zuordnen können, schickten in „Der unendliche Fluss“ Zauberer-Figuren hin und her oder jagten mit Edgar in „Die geheimnisvolle Drachenhöhle“ nach verschiedenen Edelsteinen.

Sieben Gesellschaftsspiele

„Ich freue mich, wenn ich Kinder und Eltern im Rahmen einer solch schönen Aktion kennenlernen kann“, sagte Michaela Walter. Insgesamt sieben Gesellschaftsspiele hatte sie an den Tischen vorbereitet und eingangs erklärt.

Sie zählt zu dem „Nessi“-Team (Das steht für Netzwerk Schule – soziale Integration) des Kinderhauses Wittlager Land und ist an den Grundschulen in Bad Essen und Wehrendorf tätig. „Schülerinnen und Schüler sowie Eltern können mit ihren Fragen, Ideen oder Problemen zu mir kommen“, sagte sie zur Begrüßung.

Kennenlernwochenende

Beim diesjährigen Kennenlernwochenende im Haus Sonnenwinkel für zukünftige Schülerinnen und Schüler der Grundschule Bad Essen auf dem Bad Essener Berg am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Mai, sehen sie sich vielleicht schon wieder.