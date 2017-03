Am Puls der Zeit Felix Arentzen leitet den Treff im Ort in Bad Essen

Bad Essen . Felix Arentzen will am Puls der Zeit sein. Mit Jugendlichen arbeiten. Begeistern. Seit September 2016 leitet der 28-Jährige den „Treff im Ort“, das Trio in Bad Essen. Was ihm wichtig ist: „Dass die Kinder und Jugendlichen sehen, dass es ihr Trio ist. Dass es nichts Festes ist. Dass man auch was verändern kann.“ Impulse von allen Seiten sind ihm wichtig.

Felix Arentzen kommt gebürtig aus Georgsmarienhütte. Mit 14 Jahren engagiert er sich bereits ehrenamtlich in Jugendzentren, schätzt es, sich außerschulisch zu verwirklichen, ohne mit Noten bewertet zu werden. Später macht er seinen Zivildienst in einem Stadtteil-Café, studiert Soziale Arbeit in den Niederlanden. Danach ist ihm klar, dass sein Steckenpferd die offene Jugendarbeit ist. Da, wo Jugendliche Impulse setzen. Zunächst knüpft er an seinen Zivildienst an, führt ein interkulturelles Café in Münster – bis er von der freien Stelle im „Trio“ erfährt. Seinen Vorgänger, Jonas Templin, kennt er flüchtig.

Anlaufstelle Nummer eins

Felix Arentzen, der zurzeit in Osnabrück wohnt, bereitet Angebote vor. Kümmert sich vor den Öffnungszeiten rund zwei Stunden lang um die Verwaltung. Ist Anlaufstelle Nummer eins für die Jugendlichen. Das reicht von einem offenen Ohr bei Alltagsproblemen bis zu 1:1-Beratung in Konfliktsituationen. „Mancher öffnet sich schnell und gibt viel, fast schon zu viel von sich preis. Manchem muss man auch mal was aus der Nase ziehen.“ Was dem 28-Jährigen ab und an Sorgen mache: Dass er sich mit steigendem Alter zu sehr von der Lebenswelt der Jugendlichen entfernen könnte. „Dass sie mich mit 40 noch so akzeptieren wie jetzt, ist für mich schwer vorstellbar.“

Ein super gutes Miteinander

Ins Trio, in die zentralen Räumlichkeiten der offenen Jugendarbeit in Bad Essen, kommen auch Jugendliche, die „heftige Probleme“ mitbringen. Die einiges erlebt haben. „Aber unser Klientel ist sehr fürsorglich“, sagt Arentzen. „Es ist ein super gutes Miteinander. Man geht aufeinander zu, hört einander zu. Ohne jegliche Hemmschwelle. Jeder ist willkommen. Das hab ich so noch nie erlebt. Da kann man hervorragend drauf aufbauen. Da ist eine gute Dynamik.“ Die ältesten, die kommen, sind 25 Jahre alt. Die meisten seien zwischen 18 und 20, „also quasi schon erwachsen“, und sähen im Trio einen Rückzugsort. Beim Kindertag seien immer rund 20 Kinder da. 14- und 15-Jährige seien hingegen eher selten im Trio. Das will Felix Arentzen durch vermehrte Kontakte zu Schulen ändern. Ein großer Wunsch: „Dass mehr Mädels reinkommen.“ An den normalen Öffnungstagen sei nur hin und wieder mal ein Mädchen dabei.

Flexibel und präsent sein

Bei der Programmplanung spannt Arentzen die Übungsleiter im Trio, aber auch die Kinder und Jugendlichen mit ein. „Die werden immer mit ins Boot genommen, was dazu führt, dass da am Ende junge Menschen stehen, die Feuer und Flamme sind.“ Da sind Schnitzeljagden, Basteltage, Werkangebote. Wichtig als Trio-Leiter: „Flexibel und präsent sein“, sagt Felix Arentzen. „Und offen. Und ehrlich. Und verlässlich.“ Zudem sei Mut zur Konfrontation wichtig. Mut, seinen Standpunkt zu vertreten. „Und eine ordentliche Portion Gelassenheit.“

Respekt ist wichtig

Aber auch wenn Felix Arentzen oft der gelassene Kumpel ist – „die Clownsfigur bin ich nicht“. Die Jugendlichen, sagt der 28-Jährige, „müssen wissen, dass sie sich im Trio nicht alles erlauben können. Dass ein ernstes Wort von mir ernstgenommen werden sollte. Dass Respekt wichtig ist – in beide Richtungen.“ Am Anfang, als Arentzen „der Neue“ war, hätten die Jugendlichen ausgetestet, wie weit sie gehen können. Immer wieder gesagt: „Bei deinem Vorgänger durften wir das aber!“ Da sei es wichtig gewesen, ihnen klar zu machen, „dass sie mir nicht auf der Nase herumtanzen können“. Nach einem Zehnstundentag mit Riesenlärmpegel sei man dann auch mal genervt. „Aber das gehört dazu.“

Punk und Metal

In seiner Freizeit ist Felix Arentzen Musiker. Schlagzeuger. Er ist selbst früh in Jugendzentren gegangen, dahin, wo die Musik gespielt hat. Dass die Musikinitaitive des Trios sich mit großem Engagement für Musikveranstaltungen in Bad Essen stark macht, begeistert ihn, sagt er. Seine Musikrichtungen: Punk und Metal. Er spielt in drei Bands, ist zudem Teil eines Blues-Projekts. Zeitweise habe er darüber nachgedacht, von der Musik zu leben. „Und auch Tischler wollte ich mal werden. Ich mag das Handwerk.“

Keine Zehnjahrespläne machen

Mit Blick auf die Zukunft ist der 28-Jährige „super offen“, sagt er. „Ich mache keine Zehnjahrespläne. Man weiß nie, was kommt. Ich denke in Jahresschritten.“ Ein Ziel, das er sich gesetzt hat: Seinen Master im Bereich der Interkulturellen Kompetenzen abzuschließen. Und: „Immer Musik machen.“