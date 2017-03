Wehrendorf. Die Serie von Einbrüchen im Wittlager Land fand jetzt in Bad Essen-Wehrendorf eine Fortsetzung.

Die Kfz-Prüfstelle an der Papenbreede war nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten eine Tür des Gebäudes auf und durchsuchten in der Folge zahlreiche Räume nach Wertgegenständen, erbeuteten dabei aber lediglich einen geringen Bargeldbetrag.

Zeugenhinweise in der Sache nimmt die Polizeistation in Bohmte, Telefon: 05471/9710, entgegen.