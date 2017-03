Verschönerungsverein tagt Lintorfer legen mehr als 10.000 Kilometer zurück

Lintorf. Die Jahreshauptversammlung des Verschönerungsvereins Lintorf war so gut besucht, dass die vorhandenen Stühle in der Dorfplatzhütte nicht ausreichten. „2016 war ein Jahr mit Licht, aber auch mit Schatten. Grundsätzlich ist der Verein gut aufgestellt“, so der 1. Vorsitzende Reinhard Elsner.

Allerdings mache sich auch in Lintorf das Fehlen von jungen Familien mit Kindern bemerkbar, sodass eine Lücke in einigen Jahren zu befürchten sei, sagte Elsner

17 Wanderungen angeboten

Dass das Wandern voll im Trend ist, zeigt sich beim jährlich angebotenen Lintorfer Wandertag. So konnte in 2016 die Rekordzahl von 394 Teilnehmern verzeichnet werden. „Bei den überwiegend von Beate Kühnast geführten Mittel-, Langstrecken und Etappenwanderungen könnte die Beteiligung der Lintorfer besser sein“, merkte Elsner an. Insgesamt wurden 17 Wanderungen angeboten.

Die seit einigen Jahren von Jürgen Klostermann organisierten Radwanderungen, die ab April alle zwei Wochen angeboten werden, sind ein fester Bestandteil des Vereins geworden. „Insgesamt kam, bezogen auf Fuß- und Radwanderungen eine ansehnliche Strecke von 11.350 Kilometern zusammen“, sagte der Vorsitzende.

Zu den Höhepunkten im Wanderjahr zählte das von Werner Beckmann und Volker Nolte hervorragend organisierte Wanderwochenende in der Fränkischen Schweiz und die Wanderwoche auf der Ferieninsel Mallorca. Nach drei hochalpinen Touren wurde nun erstmals ein anderes Terrain wandermäßig erkundet.

Heimat- und Brauchtumspflege

Es wurde jedoch nicht nur gewandert, auch die Heimat- und Brauchtumspflege – Osterfeuer, Osterbaum, Stand auf dem Weihnachtsmarkt – sowie der Umwelt- und Denkmalschutz gehörten dazu. Es erfolgte eine Grundsanierung der Gedenktafel von Dr. Hartmann. Ein besonderer Dank galt dem 87-jährigen Ehrenvorsitzenden Heinz Janköster für seinen unermüdlichen Einsatz –Reinigung der Nistkästen, Pflege der Wanderwege und vieles mehr. „Es ist aber nun erforderlich, einen Nachfolger zu finden, der diese Arbeiten übernimmt“, sagte Janköster.

Horst Stockhaus berichtete über die Angebote für die älteren Vereinsmitglieder, die nicht mehr größere Wanderungen mitmachen können. Seit 2008, also seit zehn Jahren, zählen die Hüttentreffveranstaltungen und der Bouletreff dazu. Neu hinzugekommen ist seit drei Jahren als Winteraktivität das einmal wöchentlich angebotene Jakkolo-Spiel.

Aktion „Saubere Landschaft“

Bedenklich ist die ständig abnehmende Teilnehmerzahl an der Aktion „Saubere Landschaft“. Es kann nicht nur die Aufgabe des Verschönerungsvereins sein den Müll einzusammeln. Hier müssen alle Lintorfer Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht genommen werden. Erfreulich , dass die die Kindergartenkinder seit Jahren nicht nur am Aktionstag, sondern in der Woche zuvor und auch zwischendurch Müll sammeln und so schon früh für das Problem der Umweltsünden sensibilisiert werden.

Vorstandswahlen

Reinhard Elsner wurde als 1.Vorsitzender und Josef Stallmann, der krankheitsbedingt abwesend war, als 2. Vorsitzender vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Die Wahl eines neuen Kassenführers gestaltete sich schwierig. Die im Vorfeld geführten Gespräche mit etwaigen Aspiranten brachten keinen Erfolg. Volker Nolte erklärte sich nach erfolgloser Suche bereit, dieses Amt zunächst einmal zusätzlich zu seiner Funktion als Wanderwart für ein Jahr zu übernehmen. Die Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder, Beisitzer und Beigeordnete mit unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten gestaltete sich problemlos. Beate Kühnast übernahm das Amt als 2. Wanderwartin.

Veranstaltungen 2017

Reinhard Elsner stellte den Plan der wichtigsten Veranstaltungen für 2017 vor. Dazu gehören der 42. Lintorfer Wandertag, das Frühjahrswanderwochenende im Hunsrück,

Angebot im Rahmen der Ferienspiele, Hüttenfest auf dem „Schwarzen Brink“ Im August. Anlass ist das Jubiläum 50. Jahre Hartmannhütte