Abschied nach 14 Monaten Viele gute Wünsche für Bad Essener Kindergartenleiterin

Bad Essen. „Schön, dass ihr alle gekommen seid“, meinte Kindergartenleiterin Jana Lange im Turnraum des Kindergartens St. Nikolai in Bad Essen. Die Frage, ob die Kleinen wüssten, warum alle zusammengekommen waren, beantworte einer der kleinen Gäste kurz und bündig: „Weil Abschied ist. Ich habe auch was für dich.“

Bevor aber Geschenke übergeben und viele gute Wünsche ausgesprochen wurden, erläuterte die scheidende Bad Essener Kindergartenleiterin, wie es überhaupt dazu gekommen war. Jana Lange sagte: „Als ich vor 14 Monaten hier anfing, habe ich nicht gedacht, jetzt hier beim Abschied zu stehen.“ Trotz vieler Planungen, so hieß es weiter, sei das Leben irgendwie dazwischengekommen. Konkret bedeutet das, dass Jana Lange im April neue Leiterin des Kindergartens ihrer Kirchengemeinde in Belm wird.

Beim Abschied erinnerte sie daran, dass sich das komplette Kindergartenteam vor 14 Monaten einem Veränderungsprozess im Zuge des Qualitätsmanagements gestellt habe. Die Zusammenfassung lautete: „Der Weg war nicht einfach, aber wir haben es geschafft.“ Erwähnung als Neuerungen fanden die morgendliche Blitzrunde der Mitarbeiterinnen und die persönlichen Laufkarten der Kinder, die sie beim Wechsel in der Gruppe mitnehmen, Erwähnung.

Dass bei der Verabschiedung kräftig gesungen wurde, gehörte ebenso dazu wie Geschenke. Und gleich noch einmal so gut sang es sich, weil Martin Stindt den Nachwuchs am E-Klavier begleitete. Das „Sally Bonani“ erklang ebenso wie „Mercy is faling“ sowie zum Abschluss „Adieu, adieu mit Gott. Geh deinen Weg getrost“.

Eine der Kolleginnen sagte: „Die Kinder finden es ganz schade, dass du in einen anderen Kindergarten gehst. “ Selbstverständlich gab es ein großes Geschenk zur Erinnerung. Zum einen steckten darin gebastelte Blumen mit guten Wünschen. Die Kleinen übergaben weitere und wünschten viel Glück, ganz viel zum Lachen und „dass du immer gesund bleibst“. Und gießen muss Jana Lange den Blumenkasten unbedingt, denn es wurde etwas eingesät...

Auch die Großen sagen danke

„Wir Großen vom Kindergarten möchten danke sagen“, hieß es dann. Die Kolleginnen ergriffen ebenso das Wort wie die Elternvertreterinnen (Schade, dass es nur 14 Monate waren), Rita Fahrenkamp vom Kirchenvorstand St. Nikolai und Erster Gemeinderat Carsten Meyer. Er sagte: „Wir bedauern den Weggang sehr. Sie haben gut nach Bad Essen gepasst, und wir hätten uns eine längere Zusammenarbeit vorstellen können.“

Nach der Übergabe etliche Präsente erhielten die Kindergartenkinder ihrerseits ein kleines Geschenk. Umgehend hieß es: „Ich weiß schon, was es ist“. Kurze Antwort; „Da hast geguckt“. Stimmt. Und von den Mini-Brummkreiseln, die auch malen können, blieb zum Schluss keiner übrig.