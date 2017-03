Ausstellung im Haus des Gastes Fit und sportlich beim Kaffeefest in Bad Holzhausen

Über Kaffee können die Besucher im Haus des Gastes in Bad Holzhausen am Sonntag eine Menge erfahren. Foto: Stadtmarketing Pr. Oldendorf

Bad Holzhausen. „Fit und sportlich in den Frühling“ ist das Motto für das Kaffeefest, das am Sonntag, 26. März, in Bad Holzhausen stattfindet. Ein Anlaufpunkt ist das Haus des Gastes, wo sich einige beim Kaffeefest um das Thema Kaffee dreht.