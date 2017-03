Frühlingsempfang im Rathaus Stuhr Wappentier als Auszeichnung für fünf Ehrenamtliche

Stuhr. Die Gemeinde Stuhr hat fünf ihrer Bürger für ihren Einsatz als Ehrenamtliche ausgezeichnet. Wie jedes Jahr bot der Frühlingsempfang am Sonntag im Rathaus die Bühne für die Verleihung des Stuhrer Wolfs.

Das Wappentier der Gemeinde durften sich Hauke Janssen, Horst Ewald, Angela Wilken, Christoph Stein und Dieter Barnewitz als Anstecknadel ans Revers heften. Sie waren aus 43 eingereichten Vorschlägen für die Ehrung auserkoren worden. Die Wahl nahm eine sechsköpfige Jury vor, die sich aus Vertretern der unterschiedlichen Bereiche des ehrenamtlichen Engagements vom Sportverein bis zur Jugendarbeit zusammensetzt.

150 Gäste beim Frühlingsempfang

Keiner der fünf zu Ehrenden wusste im Voraus, dass die Wahl auf ihn gefallen war, als sich rund 150 Gäste im Ratssaal versammelten, um zunächst den Darbietungen eines Quartetts der Kreismusikschule zu lauschen. „Man findet leichter jemanden, der sein elftes Ehrenamt übernimmt, als jemanden, der sein erstes antritt“ – für diese Feststellung in seinen Begrüßungsworten erntete Bürgermeister Niels Thomsen breite Zustimmung.

Jahresurlaub teilweise für Jugendarbeit eingesetzt

Alle fünf von den Laudatoren anschließend vorgestellten Preisträger sind in besonderer Weise gesellschaftlich engagiert. Dieter Barnewitz investiert seit 1983 viel Zeit in die Vorbereitung der jährlichen Baumpflanzaktion und die Pflege der so entstandenen Babywälder in Stuhr. Christoph Stein gestaltet seit 28 Jahren die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde Varrel mit. „Seit 2011 spendet er 14 Tage seines Jahresurlaubs für das Konfirmandencamp“, hob Pastor Robert Vetter hervor.

29-Jähriger trainiert vier Fußballmannschaften

Auch Angela Wilken bringt sich unermüdlich im kirchlichen Bereich ein, außerdem engagiert sich die Heiligenroderin im Heimatverein des Ortes. Horst Ewald wurde als ein „Urgestein innerhalb des Nabu Stuhr“ vorgestellt, der seit 40 Jahren im Umweltschutz aktiv ist und die Mitgliederzahl der Ortsgruppe während seiner neun Jahre als Vorsitzender verdoppeln konnte. Hauke Janssens Betätigungsfeld ist der Sport: In der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst trainiert der 29-Jährige gleich vier Mannschaften, außerdem baute er die Frauenmannschaft auf und amtiert als stellvertretender Jugendleiter.