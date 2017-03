Kraftfahrer muss zahlen Polizei ertappt Wildpinkler auf Autohof in Stuhr

Polizei ertappt Wildpinkler auf Autohof in Stuhr MEC öffnen

Weil er die Außenwand der Shell-Tankstelle in Groß Mackenstedt angepinkelt hat, muss ein Lasterfahrer nun zahlen. Symbolfoto: Axel Heimken/dpa

Groß Mackenstedt. Dass Urinieren in der Öffentlichkeit kein Kavaliersdelikt ist, hat am Samstagabend ein Lasterfahrer auf dem Autohof in Groß Mackenstedt erfahren. Er ließ sich nicht einmal von der Polizei stören.