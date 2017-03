Kontrolle verloren Hoher Schaden bei Unfall in Stuhr-Brinkum

Hoher Schaden bei Unfall in Stuhr-Brinkum MEC öffnen

Zu leichten Verletzungen und einem Schaden von rund 15.000 Euro ist es bei einem Verkehrsunfall an der Syker Straße in Brinkum gekommen. Symbolfoto: Michael Gründel

Stuhr-Brinkum. Zu leichten Verletzungen und einem Schaden von rund 15.000 Euro ist es bei einem Verkehrsunfall an der Syker Straße in Brinkum am Donnerstag gegen 11.30 Uhr gekommen.