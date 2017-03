28. Norddeutsche Oldtimershow Stars aus Chrom und Blech in Stuhr-Brinkum

Stuhr. Oldtimerfreunde dürfen sich auf den Mai freuen. Im Stuhrer Ortsteil Brinkum steht am 21. Mai die 28. Norddeutsche Oldtimershow an.

Traditionell am dritten Sonntag im Wonnemonat Mai ist es wieder soweit. Autos und Motorräder, Traktoren und Lastwagen aus mehr als sieben Jahrzehnten reihen sich im Ortskern Brinkum auf. Am 21. Mai steht die 28. Norddeutsche Oldtimershow an.

Shanty Chor tritt auf

Zwischen 11 und 17 Uhr sind die Oldtimer an der „Oldtimer-Meile“ entlang der Syker und Bassumer Straße zu bewundern. Ein buntes Programm „drumherum“ mit viel Musik vom Shanty-Chor Brinkum ist ebenso angekündigt wie eine Auswahl an Speisen und Getränken.

Bürgermeister Nils Thomsen freut sich, „dass auch in diesem Jahr die Brinkumer Oldtimer-Show wieder fester Bestandteil des Stuhrer Veranstaltungsprogramms ist“. Der Tag sei ein überregional bedeutendes Ereignis. Sein Dank gelte der Brinkumer Interessengemeinschaft als Ausrichter und allen Mitwirkenden „für die engagierte Organisation“.