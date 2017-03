Fußballerinnen gewinnen bei Duwo 5:0 – Jahn Delmenhorst verpasst noch höheren Sieg

er Delmenhorst. „5:0 gewonnen, einen noch deutlicheren Sieg verpasst.“ So lautete – auf einen knappen Nenner gebracht – das Fazit der Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn nach dem Auftritt beim TSV Duwo 08 Hamburg. Im vierten Anlauf (die Partie musste dreimal wieder abgesagt werden) konnte der Tabellenzweite beim sieglosen Schlusslicht endlich antreten und den erwarteten und standesgemäßen 5:0 (3:0)-Erfolg landen.

Freude kam zunächst jedoch nicht auf: Erstens traf Delmenhorst auf einen sehr defensiv eingestellten Gastgeber und zweitens fand der Favorit Platzverhältnisse vor, die TVJ-Cheftrainer Claus-Dieter Meier mit dem Adjektiv „katastrophal“ bedachte. Seine Mannschaft habe immer wieder über die Flügel angegriffen (Neele Detken, Anna Mirbach), Man sei jedoch auf eine vielbeinige Abwehr getroffen.

In der 10. Minute sorgte Nathalie Heeren nach Zuspiel von Detken für das 0:1. Detken leistete auch beim zweiten Tor, das Julia Hechtenberg in der 32. Minute markierte, die Vorarbeit Sandra Göbel (nach Zuspiel von Heeren) vollendete eine Minute später den Doppelschlag. Der Zwischenstand lautete 0:3.

Im zweiten Abschnitt langte Anna Mirbach zweimal zu. In der 48. Minute köpfte sie einen Eckball von Malin Knodel in die Maschen und fünf Minuten später traf sie per Fallrückzieher aus fünf Metern Entfernung zum 0:5-Endstand. Erneut fungierte Detken als Vorarbeiterin.

Die Hamburgerinnen, die in der 71. Minute immerhin einen Lattentreffer verzeichneten, waren mit dem Ergebnis noch gut bedient. Insbesondere Hechtenberg hätte ihrem Konto weitere Tore gutschreiben können. Jahns Verantwortliche führten Buch und Meier präsentierte dass Ergebnis: „Wir hatten mehr als zehn Chancen, 10:0 Ecken und 10:0 Abseitssituationen.“