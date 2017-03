Oberliga-Platzierungsspiel Delmenhorster TV reist ganz gelassen zum TK Hannover

Der Delmenhorster TV um Edgaras Saldukas tritt am Sonntag (13 Uhr) zum Oberliga-Platzierungsspiel beim TK Hannover an. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Oberliga West haben die Basketballer des Delmenhorster TV nach einer sehr guten Saison als Tabellendritter abgeschlossen, jetzt stehen für die Devils noch die Platzierungsspiele an. Der DTV tritt am Sonntag (13 Uhr) beim TK Hannover an, dem Dritten der Oberliga Ost.