Fechten Kristian Bencze von Grün-Weiß Delmenhorst Landesbester

er Delmenhorst. Bei der Landesmeisterschaft in Munster hat Krisztian Bencze dem Fechtclub SV Grün-Weiß Delmenhorst einen Titel beschert.

Der 13-Jährige, der im Herrenflorett an den Start ging, gehörte dem Teilnehmerfeld der Jugendlichen B an und setzte sich vor acht Konkurrenten durch. Bencze vermochte sich in allen Gefechten zu behaupten.

Er verwies Thorge Schildt vom SV Munster und Noel Jahn, der dem ASC Göttingen angehört, auf die Positionen zwei und drei. Das Talent, das das Gymnasium an der Max-Planck-Straße besucht, verfügt über die ungarische Staatsangehörigkeit und lebt seit einigen Jahren in Delmenhorst. „Krisztian hat andere Turniere ebenfalls ungeschlagen absolviert“, informiert Pressesprecher Dieter Weiß. „An der deutschen Meisterschaft kann er leider nicht teilnehmen, da er noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.“