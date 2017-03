1. Fußball-Kreisklasse SV Atlas Delmenhorst II schießt SF Wüsting mit 6:0 ab

Delmenhorst. Im Verfolgerduell der 1. Fußball-Kreisklasse hat der SV Atlas Delmenhorst II sein Auswärtsspiel bei den SF Wüsting mit 6:0 gewonnen.

SF Wüsting - SV Atlas II 0:6 (0:4).

Nach dem wichtigen Sieg im Kampf um die Aufstiegsplätze war Atlas-II-Trainer Steven Hermann verständlicherweise gut gelaunt. „Das war sehr gut! Wir haben einfach in den richtigen Momenten die Tore gemacht.“ Der Sieg sei allerdings nicht so leicht gewesen, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Der SVA, der sechs Akteure aus seinem Landesliga-Kader einsetze, bestimmte von Anfang das Spielgeschehen. Bereits nach einer halben Stunde war die Partie nach Toren von Can-Dennis Blümel (14.), Milot Ukaj (19.), Hanno Hartmann (30.) und Steven Müller-Rautenberg (31.) mit der 4:0-Führung für die Gäste praktisch schon gelaufen. Nach der Pause wehrte sich Wüsting besser, kassierte aber trotzdem noch zwei Gegentore durch Lukas-Josef Matta (78.) und wiederum Blümel (84.) und verlor außerdem noch Niklas Pook nach einer angeblichen Schwalbe mit Gelb-Rot (70.). Wüstings Trainer Florian Neumann war nach der seiner Ansicht nach zu hohen Niederlage frustriert. „Wir sind jetzt erst einmal raus aus dem Aufstiegsrennen und dürfen uns dahinter anstellen.“

Harpstedter TB II - TV Falkenburg 3:2 (2:0).

Trotz der Niederlage blieb Falkenburgs Trainer Georg Zimmermann ganz entspannt: „Ich hatte heute exakt elf Leute zur Verfügung und es war aller Ehren wert, dass wir nur mit 2:3 verloren haben.“ Zimmerman musste seine Elf notgedrungen mit Akteuren aus der dritten Mannschaft und der A-Jugend auffüllen, was in der Anfangsphase eklatante Abstimmungs- und Konzentrations-Probleme zur Folge hatte. Harpstedt führte deshalb durch zwei Treffer seiner schnellen Sturmspitze Christopher Hermanns folgerichtig früh mit 2:0 (7./18.). Falkenburg sortierte sich danach besser, musste aber trotzdem das 0:3 durch Lennart Lange (66., Foulelfmeter) schlucken. In der Schlussphse verkürzten die Gäste durch Niklas Schulte (81.) und Florian Erhorn (85.) zwar noch auf 2:3, zu mehr reichte jedoch nicht mehr. „Leider haben wir nicht unsere weiteren Chancen nicht genutzt“. sagte Zimmermann. „Aber ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen.“