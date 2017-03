Fußball-Kreisliga Wardenburg schlägt Ganderkesee mit dem Schlusspfiff

Landkreis. Was für eine Partie, was für eine Dramatik im Verfolgerduell in der Fußball-Kreisliga! In einer klasse Begegnung hatte der VfR Wardenburg beim 3:2 gegen den TSV Ganderkesee das glücklichere Ende für sich und festigte damit Platz zwei vor dem TSV.

Wardenburg - Ganderkesee 3:2 (0:1). Das Verfolgerduell war ein fußballerischer Leckerbissen. Beide Mannschaften gingen ein enormes Tempo, überzeugten mit kämpferischem Einsatz und boten den knapp 100 Zuschauern große Dramatik: Mit der letzten Aktion des Spiels glückte Patrick Janzen in der sechsten Minute der Nachspielzeit der 3:2-Siegtreffer für Wardenburg. Danach pfiff Referee Sascha Rustler erst gar nicht wieder an. Die erste Halbzeit gehörte den überlegenen Gästen. Michael Eberle brachte Ganderkesee mit 1:0 in Front (14., Elfmeter nach Foul an Meyer). „Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht da. Das kann ich mir nicht erklären“, sagte Wardenburgs Trainer Jörg Beckmann. Direkt nach dem Wechsel gab‘s den nächsten Nackenschlag: Christoph Stolle erhöhte auf 2:0 für Ganderkesee (46.). Doch Wardenburg berappelte sich. Der Lohn: Dennis Beckmann (52.) und der kurz zuvor eingewechselte Janzen (75.) glichen für die Gastgeber zum 2:2 aus. In der Schlussphase spielte beide Teams mit offenem Visier. Ganderkesee, das über die gesamte Partie die klareren Chancen besaß, hatte das 3:2 auf dem Fuß und hätte sich nach einem Foul an Eberle gerne einen Strafstoß gewünscht – doch der Siegtreffer fiel auf der anderen Seite durch Janzen. „Das war schon glücklich“, räumte Beckmann ein. Sein Gegenüber Ronald Feist meinte: „Die erste Halbzeit war richtig gut von uns. Wir waren individuell stärker. Nach der Pause haben wir nicht richtig dagegen gehalten. Da waren wir häufig einen Schritt zu spät.“ Den Aufstiegskampf will Feist aber noch nicht abhaken. „Wir fallen nicht auseinander. Wir kämpfen weiter.“

Munderloh - Achternmeer 4:3 (3:0). Richtig was los war auch beim TV Munderloh: 3:0, 3:3, 4:3 hießen die Spielverläufe aus Sicht des Tabellenvierten. Munderloh, das das gesamte Spiel über gefühlte 80 Prozent Ballbesitz hatte, schien zur Pause nach Treffern von Lennart Schimmler (16.), Sven Hörnlein (42.) und Michel Lüers (43.) bereits klar auf der Siegerstraße. Doch Achternmeer, das nach dem 0:1 bei zwei Großchancen bereits den Ausgleich hätte schießen müssen, wich auch nach der Pause von seiner Kontertaktik nicht ab – mit Erfolg. Die nur mit zwölf Spielern angereisten Gäste glichen durch Spielertrainer Andre Haake (49., nach schönem Spielzug), Maik Böttcher (52., nach Standardsituation) und Robin Johanning (79., nach Standardsituation) zum 3:3 aus. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Achternmeers Florian Speidel (85.) erzielte Patrick Seeger in der gleichen Minute nach einer Freistoßflanke den 4:3-Siegtreffer für Munderloh. „Spielerisch war das heute wenig von uns. Wir müssen uns glücklich schätzen, gewonnen zu haben“, räumte TVM-Trainer Ralf Eilenberger ein. Ihn ärgerte vor allem das Abwehrverhalten seiner Mannschaft, die in allen Heimspielen zuvor nur ganze fünf Gegentore bekommen hatte. SVA-Trainer Haake fand, dass „wir nach unserer starken kämpferischen Leistung einen Punkt verdient gehabt hätten“.

Wildeshausen II - Ippener 0:5 (0:2). Drei Siege, 14:2 Tore: Beim TSV Ippener läuft es zur Zeit prächtig. „Wir haben uns für das Spiel gegen SV Baris warmgeschossen“, sagte Trainer Chawkat El-Hourani schon mit Blick auf das Duell in der kommenden Woche. Der Sieg der Gäste war hochverdient, ab der 15. Minute war die Offensivmaschinerie des TSV nicht zu stoppen. Überragender Mann au fdem Platz war Stürmer Hayri Sevimli, der nicht nur zwei Treffer erzielte (36., Elfmeter nach Foul an Hazimeh/61.), sondern auch die anderen Tore von Lamin Sillah (18.), Ali Hazimeh (68.) und Zana Ibrahim (90.+2) vorbereite. Neben Sevimli verdiente sich auch Abwehrchef Lamin Sillah ein Sonderlob. Kurios: Weil Keeper Tuna Sahinkaya im Stau steckte, musste Feldspieler Ümit Yidiz ins TSV-Tor. Er brauchte gegen die harmlosen Gastgeber aber nichts halten.