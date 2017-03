HSG Hude/Falkenburg Timo Stein testet schon für die Zukunft

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg um Mareike Zetzmann (links) erwarten am Sonntag (16 Uhr) die SG Findorff. Foto: Rolf Tobis

Hude. Die ganz großen Ziele hat die HSG Hude/Falkenburg in dieser Saison nicht mehr. Den HVN-Pokalsieg haben die Handballerinnen gerade verpasst, in der Oberliga ist in den verbleibenden fünf Partien bestenfalls noch Platz drei – also gönnt sich Trainer Timo Stein den Luxus und testet schon für die kommende Spielzeit.