„Jedes Spiel ein Finale“ TS Hoykenkamp darf gegen TuS Bramsche nicht stolpern

Hoykenkamp. Die TS Hoykenkamp ist in der Handball-Landesliga weiter unter Zugzwang, das Rennen um den Aufstieg ist eng wie selten. Die Hoykenkamper halten Relegationsplatz zwei nur aufgrund des besseren Torverhältnisses und dürfen sich am Sonntag ab 16 Uhr gegen den TuS Bramsche keinen Ausrutscher erlauben.

Zuletzt hatte die Turnerschaft mit dem 31:27 gegen die Eickener Spielvereinigung zurück in die Erfolgsspur gefunden. „Das hat die Moral weiter gefestigt“, sagt Interimstrainer Marzin Wessels und verkündet: „Für uns ist jedes Spiel ein Finale.“ Die TS Hoykenkamp kann in Bestbesetzung auflaufen und trifft in den Bramschern auf eine flexible Offensive, die aus dem Rückraum ebenso gefährlich ist wie mit Anspielen auf Kreisläufer Marcel Golchert.