Jubel über starke Auftritte Sportler der Tanzschule Jacek Lenard schaffen es zur DM

Delmenhorst. Seit 1999 organisiert der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband seine eigene Deutsche Meisterschaft – Dance4Stars heißt die Serie mit Wettkämpfen im ganzen Bundesgebiet. Die Delmenhorster Tanzschule Jacek Lenard war beim jüngsten Contest in Bergheim mit einer Mannschaft und etlichen Solotänzern vertreten und kam mit großen Erfolgen zurück. Drei Solisten und die Formation „Diversity Crew“ schafften die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften, wo die Tickets für die Europameisterschaft vergeben werden.

Die „Diversity Crew“ landete in der Klasse der gemischten Newcomer-Teams auf Rang drei hinter Tanzschulen aus Iserlohn und Kerpen. Trainerin Gesa Wenzel und Co-Trainerin Janani Dyk zeigten sich sehr zufrieden und blicken zuversichtlich Richtung DM. Kyra Kläner gelang im 30 Tänzerinnen starken Junioren-Feld der Newcomer Platz zwei, auch sie schaffte die Qualifikation. In dieser Klasse zog auch Leyla Öztürk ins Finale ein und wurde Vierte, für Lucia Lichtenau reichte es zu Platz neun.

Bei den Erwachsenen feierten die Delmenhorster sogar einen Doppelsieg. Julia Vogler war nicht zu schlagen und verwies ihre Teamkollegin Jule Maaß auf Platz zwei, beide werden bei der DM starten. In der Endrunde der besten sieben Tänzer waren mit Sabrina Mader (Fünfte) und Carolin Stelling (Siebte) zwei weitere Delmenhorsterinnen vertreten.

Der nächste Contest steht am 1. April in Berlin auf dem Programm, die Deutsche Meisterschaft folgt am 13. Mai in Bad Kissingen.