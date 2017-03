Kegeln KSC Concordia steigt aus Verbandsoberliga ab

Delmenhorst. Die Kegler des KSC Concordia hat es erwischt: Als abgeschlagener Tabellenletzter müssen sie die Verbandsoberliga verlassen.

„Nach dem Aufstieg 2008 endet damit die Zugehörigkeit zur dritthöchsten Spielklasse“, bedauert Stefan Grenz, Pressesprecher des Sportkeglervereins (SKV) Delmenhorst und Umgebung, dem die Concorden angehören. Die Mannschaft steigt in die Verbandsliga ab. Die hiesigen Vertretungen, die auf Verbandsebene an den Start gingen, beendeten die Saison 2016/17.

Das Schlusslicht unterlag im letzten Spiel mit 5293:5331 gegen die KSG Lüneburg. SG CON/Varrel verlor das letzte Spiel mit 5030:5230 gegen den souveränen Landesmeister SV Deinstedt (32:1 Zähler). Im zwölf Teams umfassenden Feld nimmt CON/Varrel mit 9:24 Punkten den elften Rang ein.

Hinter Landesmeister DKC Hannover, der es auf 17:4 Punkte brachte, und der KSG Uelzen (16:5) erreichte die SG Ganderkesee/Immer (15:6) in der Abschlusstabelle der Verbandsliga der Damen Position drei. Abschließend behauptete sich das Team mit einem 3496:3311 gegen den TSV Dauelsen. Mit 47 Punkten in sieben Partien (Schnitt 6,76) nimmt die SG-Aktive Jana Behrens in der Einzelwertung hinter der Hannoveranerin Sylvia Pawelczak (48/6,9) den zweiten Platz ein.

In der Herren-Verbandsliga gewann die SG Ganderkesee/Immer das letzte Spiel gegen die SG Treff Haßbergen klar mit 4376:4284. Mi 17:16 Punkten sprang für die SG in der Endabrechnung Rang sechs heraus. In netter Form Winsen/Luhe steigt in die Verbandsoberliga auf.

Einen „sehr guten vierten Platz“ (Pressewart Grenz) errang KSV Syke in der Herren-Verbandsklasse. Der Neuling und Vertreter des SKV sammelte 22:11 Punkte. Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga: SKC Cloppenburg (30:3)

Das zunächst einseitige, dann sehr spannende Klubpokalfinale des SKV gewann der KSC Concordia mit 18:14 gegen die Spielgemeinschaft CON/TuS Varrel.