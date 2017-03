Bowling ABC Delmenhorst steht vor dem Titelgewinn

Die Herrenmannschaft des Atlas-Bowling-Clubs (ABC Delmenhorst) steht in der Bezirksliga Weser-Ems vor dem Titelgewinn und vor der Verbandsliga-Rückkehr. Foto: Rolf Tobis

er Delmenhorst. Die Herrenmannschaft des Atlas-Bowling-Clubs (ABC Delmenhorst), die am Sonntag ab 10 Uhr in Oldenburg den achten Spieltag bestreitet, steht in der Bezirksliga Weser-Ems vor dem Titelgewinn und zudem vor der Rückkehr in die Verbandsliga.