Sven Hörnlein trifft doppelt TV Munderloh gewinnt beim TV Dötlingen 4:1

Dötlingen. Durch das 4:1 (1:0) beim TV Dötlingen sind die Fußballer des TV Munderloh näher an das aus SV Baris, VfR Wardenburg und TSV Ganderkesee bestehende Spitzentrio der Kreisliga herangerückt. Der Rückstand des Tabellenvierten gegenüber den Ganderkeseern beträgt nunmehr sechs Punkte (jeweils 19 Spiele).

„Ich fand das Spiel von beiden Mannschaften nicht besonders gut, vor allem auf fußballerischer Ebene“, sagte Dötlingens Trainer Markus Welz. Munderloh ging in der 12. Minute durch einen Kopfballtreffer Alexander von der Decken in Führung. Vor dem Halbzeitpfiff erarbeitete sich der Gastgeber zwei gute Tormöglichkeiten.

Nach dem Wechsel dauerte es zehn Minuten, ehe der Ball zum zweiten Mal im Dötlinger Netz zappelte. Sven Hörnlein fälschte einen Volleyschuss unhaltbar ins Tor ab. Die Dötlinger Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Finn-Christian Kipper erzielte in der 57. Minute das 1:2. In der 65. Minute stellte Hörnlein mit seinem zweiten Treffer die alten Verhältnisse wieder her – 3:1. In der Folge warfen die Dötlinger alles nach vorne. Ihnen gelang aber kein weiteres Tor. Stattdessen erhöhte Alexander Bruns in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem Heber vom Strafraumeck auf 4:1.

Dötlingens Markus Welz erklärte: „Das war ein verdienter Sieg für Munderloh, auch wenn er aus meiner Sicht zu hoch ausgefallen ist. Munderloh war die reifere Mannschaft. Nach dem Anschlusstreffer kam es zu einem offenen Spiel.“