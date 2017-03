Tischtennis-Verbandsliga Männer TV Hude I steht bei der TSG Dissen vor dem Titel

Kurz vor dem Titelgewinn: Jonas Schrader und der TV Hude I. Foto: Rolf Tobis

Hude. Am vorletzten Spieltag der Tischtennis-Verbandsliga gehen am Wochenende die Männerteams des TV Hude I und II auf Reisen. Am Freitagabend will Spitzenreiter Hude I den einen noch fehlenden Punkt zum Gewinn der Meisterschaft einfahren. Das sollte für Urgestein Felix Lingenau und seine Crew in der Halle des Tabellensechsten TSG Dissen umsetzbar sein.