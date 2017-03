Volleyball-Bezirksklasse. VG Delmenhorst-Stenum III steigt zum zweiten Mal nacheinander auf

Delmenhorst. Die VG Delmenhorst-Stenum III hat in der Volleyball-Bezirksklasse souverän die Meisterschaft geholt. Die Mannschaft präsentiert sich nicht nur auf dem Spielfeld alsharmonische Einheit, auch ein Verdienst von Trainer Christian Carus.

Zum Schluss entdeckten die Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum III doch noch ihre großzügige Ader. Ein Jahr lang hatten die Frauen von Trainer Christian „Wolle“ Carus praktisch alles in Grund und Boden geschmettert, am letzten Spieltag war der bereits gekrönte Bezirksklassen-Meister aber offenbar in Geberlaune und verlor vor heimischem Publikum gegen Arminia Rechterfeld mit 1:3. Weil die Saison aber standesgemäß enden sollte, fegten die Delmenhorsterinnen anschließenden den bisherigen Tabellenzweiten TV Cloppenburg IV mit 3:0 aus der Halle – womit Rechterfeld die Cloppenburgerinnen noch überholte und in der Relegation der VG in die Bezirksliga folgen könnte.

Elf Siege aus zwölf Spielen

Für Delmenhorst-Stenum war das nur eine Randnotiz, es ging dieses Mal eher darum, die Meisterschaft und den zweiten Aufstieg nacheinander zu feiern. Elf Siege aus zwölf Spielen, 34:10 Sätze – die Bilanz ist überragend, was Mannschaftsführerin Michelle Doig zu einem Kompliment an den Übungsleiter inspiriert: „Wir haben richtig Glück mit unserem Trainer. Er bereitet sich gut vor.“

Viel Spaß beim Training

Den Schlüssel für die beiden Aufstiege muss man aber eher neben dem Feld suchen. Die VG-Dritte präsentiert sich auch außerhalbs des Trainings und der Spieltage als harmonische Einheit, wie Doig erklärt: „Innerhalb der Mannschaft verstehen wir uns sehr gut. Wir sind vom Alter her nicht weit auseinander und es passt einfach. Wir haben viel Spaß beim Training, aber auch den nötigen Repekt vor dem Trainer.“ Die Folge daraus lässt sich wiederum in den Spielen erkennen: Die VG ist hervorragend eingespielt.

Jetzt der dritte Aufstieg in Folge?

Der Kader ist allerdings eher überschaubar. Mit Victoria Lening, Katharina Stöver, Zoë Auras, Tessa Janßen, Nina Zitzer, Amelie Wild, Daniela Unrath, Anastasia Cebotareva und Spielführerin Doig konnte Carus zuletzt neun Spielerinnen einsetzen, nachdem Laura Hoy und Mona Roselius aufgehört haben. Für die deutlich stärkere Bezirksliga kann nun der eine oder andere Neuzugang nicht schaden, wie die eigene zweite Mannschaft zu berichten weiß, die dort lange um den Klassenerhalt zitterte. Für den dritten Aufstieg nacheinander sollten Carus und seine Damen ihre gerade entdeckte Großzügigkeit also lieber gleich wieder ablegen.