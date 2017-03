Tischtennis-Bezirksliga Männer TV Hude III hegt nach zwei Siegen weiter Titelträume

Giuseppe Castiglione hat mit dem TV Hude III noch Titelchancen in der Tischtennis-Bezirksliga. Foto: Rolf Tobis

Hude. In der Tischtennis-Bezirksliga der Männer läuft für den TV Hude III weiter alles auf einen „Meisterschafts-Showdown“ am 8. April gegen den SV Molbergen II hinaus. Am Wochenende hat die Truppe von Frontmann Giuseppe Castiglione weiter hartnäckig daraufhin gearbeitet. Nach den Auswärtssiegen beim OSC Damme (9:2) und TV Dinklage II (9:5) führen die Landkreisler die Tabelle jetzt 21:3 Zähler an. Das ändert aber nichts an der nach wie vor besseren Ausgangsposition der Molberger, die bei 19:1 Punkten stehen.