„Offenes Gespräch“ in Hoykenkamp Ganderkeseer Grüne und Landwirte ohne gemeinsamen Nenner

Hoykenkamp. Die Ganderkeseer Landwirte und die Grünen sind in einem „offenen Gespräch“ bei Menkens in Hoykenkamp nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung von Onno Osterloh, Vorsitzender des Ortslandvolkverbandes, sowie Werner Köhler, Chef des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen, hervor.

Die Landwirte Osterloh, Cord Wübbenhorst, Cord Schütte, Volker Schmidt und Jürgen Struthoff stellten die Zukunftssicherung der örtlichen Betriebe und das Gefühl, „dass ihre Berufsgruppe als Sündenbock in der Gesellschaft gesehen wird“, in den Mittelpunkt ihrer Darstellung. Die Grünen beharrten in dem Gespräch auf den Erhalt der Artenvielfalt, auf den Tierschutz sowie den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wie Trinkwasser und Boden.

Beide Seiten wollen im Gespräch bleiben

Landwirte und Grüne lobten die sachliche und respektvolle Atmosphäre der Diskussion. Es habe auch einige selbstkritische Äußerungen gegeben. Die gegensätzlichen Positionen konnten aber nicht überwunden werden, so Osterloh und Köhler. Beide Seiten wollen miteinander im Gespräch bleiben, versicherten die beiden Vorsitzenden.