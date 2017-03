FDP-Spitzenkandidat für Bundestagswahl Christian Dürr aus Ganderkesee auf Platz eins gewählt

Mit 91,34 Prozent auf Listenplatz eins gewählt: Christian Dürr aus Ganderkesee ist in Niedersachsen der FDP-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Foto: Marion Vosteen

Ganderkesee/Braunschweig. Es war wie erwartet: Christian Dürr aus Ganderkesee, Fraktionschef der FDP im Niedersächsischen Landtag, ist in Niedersachsen der Spitzenkandidat der Liberalen für die Bundestagswahl am 24. September dieses Jahres. Beim Landesparteitag in Braunschweig erhielt er am Sonntag 91,34 Prozent der Stimmen.