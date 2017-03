Tag der offenen Tür Rund 50 Interessierte „schnuppern“ in Musikschule Ganderkesee

Rund 50 Interessierte „schnuppern“ in Musikschule Ganderkesee MEC öffnen

In aller Ruhe das Klavier ausprobieren – das war beim Tag der offenen Tür der Musikschule möglich, bei dem Leiter Jan Frerichs insgesamt rund 50 Interessierte begrüßte. Foto: Melanie Hohmann

Ganderkesee. Rund 50 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer haben am Samstagnachmittag das Angebot der Musikschule in Ganderkesee angenommen, um in aller Ruhe mal ein paar Instrumente auszuprobieren. Darüber hinaus gaben sieben Dozenten jede Menge Informationen zum Musikschulangebot.