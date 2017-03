200 Besucher bei Frühjahrskonzert Bookholzberger Musikzug begeistert mit zwölf neuen Stücken

Zurück in die Vergangenheit: Der Musikzug Bookholzberg begann sein Frühjahrskonzert mit „Preußens Gloria“. Foto: Thomas Deeken

Bookholzberg. Großer Beifall für kleine Besetzung: Gut 200 Besucher haben sich am Samstagnachmittag in der Aula der Oberschule an der Ellerbäke in Bookholzberg vom Musikzug Bookholzberg bestens unterhalten lassen.