Gemeinde verkauft Bauflächen In Hude soll neuer günstiger Wohnraum entstehen

In Hude sollen günstige Wohnungen gebaut werden. Mit dem Verkauf von drei Grundstücken leitete der Gemeinderat in Hude das nun ein. Symbolfoto: Andrea Warnecke/dpa

Hude. Der Huder Rat hat am Donnerstag den Bau von neuen Wohnungen in die Wege geleitet. Laut Gemeinde soll in zwei Baugebieten „günstiger Wohnraum“ entstehen. Auch am Raiffeisenmarkt gibt es Veränderungen.