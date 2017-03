Mit Wagen gegen zwei Bäume geprallt Zwei Kinder bei Unfall in Großenkneten leicht verletzt

Grossenkenten. Zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren sind am Freitag bei einem Unfall in Großenkneten leicht verletzt worden.

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg war gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrzeug, in dem die beiden Kinder saßen, auf der Wildeshauser Straße in Richtung Ahlhorn unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Auto gegen zwei Verkehrszeichen und seitlich gegen zwei Straßenbäume. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro.