Gemeinde finanziert Bau komplett Grünes Licht für Kunstrasenplatz in Hude

Hude. Fußballspieler werden in Hude zukünftig auf einem Kunstrasen auf Torejagd gehen. Bei der Finanzierung hofft die Gemeinde auf ein letztes Ass im Ärmel.

Der Rat hat am Donnerstagabend mit breiter Mehrheit für den Bau der Kunstrasensportanlage am Huder Bach gestimmt. Lediglich zwei Ratsmitglieder hatten sich bei der Abstimmung enthalten. „Die Maßnahmen können nun so umgesetzt werden, wie sie angedacht waren“, erklärte Olaf Hespe, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters.

Der an den Vielstedter Kirchweg angrenzende bestehende Rasenplatz und die Aschelaufbahn sollen in Flächen mit synthetischem Belag umgewandelt werden. Zu dem Rasenplatz sollen eine Laufbahn und eine Leichtathletikanlage hinzukommen.

Nutzungsintensität und Unterhaltskosten als Argumente

Zwei Gründe hätten für den Bau einer Kunstrasenanlage gesprochen: Der bisherige Rasenplatz konnte der intensiven Nutzung durch die Huder Fußballvereine nicht mehr gerecht werden. Laut Beschlussvorlage im Rat wird der Platz 950 Stunden im Jahr bespielt, die Nutzung eines Rasenplatzes sieht aber maximal 800 Stunden vor. Ein Kunstrasenplatz sei das ganze Jahr über bespielbar, sagte Hespe. Rasenplätze müssten besonders in den Wintermonaten geschont werden.

Auch der finanzielle Aufwand für den neuen künstlichen Rasenplatz sei bei der Entscheidungsfindung ausschlaggebend gewesen. „Über Jahre hinweg hat ein Kunstrasenplatz niedrigere Unterhaltungskosten“, erklärte Hespe. Der Neubau sei zwar zunächst deutlich teurer als eine Erneuerung eines Rasenplatzes, aber über einen längeren Zeitraum gleiche der günstigere Unterhalt das wieder aus.

Hoffen auf Gelder aus EU-Töpfen

Etwa 1,16 Millionen Euro soll die neue Anlage laut Schätzung eines Planungsbüros kosten. Die Kosten hierfür will die Gemeinde alleine tragen. 700.000 Euro wurden dafür schon zur Verfügung gestellt. Beim Ausgleich der Differenz hofft die Gemeinde Hude noch auf eine Förderung durch ein EU-Programm vom Amt für regionale Landesentwicklung. Eine Chance auf Gelder aus diesem Topf würde noch bestehen. Aber Olaf Hespe bekräftigt: „Die Maßnahmen werden in jedem Fall auch ohne Fördermittel umgesetzt.“

