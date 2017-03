Entscheidung für Bookholzberg vertagt Für Supermarkt in „Bargup“ soll neues Gutachten her

Ganderkesee. Das Thema Supermarkt im Bookholzberger Baugebiet „Bargup“ ist im Ganderkeseer Ausschuss für Gemeindeentwicklung vertagt worden. Jetzt soll ein weiteres Gutachten her, um mögliche Klagen verhindern.

Die Entscheidung für oder gegen einen Verbrauchermarkt im geplanten Bookholzberger Baugebiet „Bargup“ ist am Donnerstagabend im Ausschuss für Gemeindeentwicklung vertagt worden. Den Grund dafür lieferten Bürgermeisterin Alice Gerken und Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung: „Wir brauchen einen rechtssicheren Bebauungsplan. Deshalb ist ein weiteres unabhängiges Gutachten wichtig.“ Andererseits seien später eventuell Klagen möglich. Dann würde sich der Baubeginn für ohnehin schon lange wartende Häuslebauer in spesich noch weiter verzögern.

Rund 80 Bürger im Ausschuss

Vor rund 80 Bürgern im Ausschuss, großenteils Bookholzberger, die sich einen Nahversorger in Bookholzberg „unten“ wünschen, machte die Bürgermeisterin deutlich, dass sich durch ein weiteres Gutachten keine Zeitverzögerung ergeben würde, weil die Stellungnahme bis zum nächsten Ausschuss am 18. Mai vorliege. Eine endgültige Entscheidung werde ohnehin frühestens in der Ratssitzung im Juni getroffen.

Häger will lieber Bürgerwunsch respektieren

Falle das Gutachten, in dem es unter anderem um Kundenströme zu den Einkaufsmärkten gehen soll, für einen Markt in „Bargup“ aus, wäre der Weg für ein frühzeitiges Bauen frei. Ansonsten könnten die Diskussionen nach den Sommerferien fortgesetzt werden. Es sei denn, die Ratsmitglieder setzen sich mehrheitlich über neutrale Gutachten hinweg. Eine Option, die Hans-Peter Häger (SPD) ansprach, der lieber den Bürgerwunsch respektieren möchte als auf Gerichte und Gutachten zu hören. Häger und Marcel Dönike, der in zwei Wochen 477 Unterschriften von Supermarkt-Befürwortern gesammelt hatte, betonten, in der SPD-Fraktion gebe es eine Mehrheit für einen Verbrauchermarkt.

Sorg: Bookholzberg „unten“ ist endlich wieder dran

Für Michael Sorg, Bündnis 90/Die Grünen, sind die 477 Unterschriften ein klares Votum dafür, dass „endlich mal wieder Bookholzberg ,unten‘ dran ist“. Im Übrigen wies er auf das Prinzip der kurzen Wege hin. Also: Ja zum Markt im Baugebiet.

Ralf Wessel (CDU) bezog sich auf die Gutachten, die für die Verwaltung bis vor der Sitzung noch den Ausschlag gegeben hatten, von einem Verbrauchermarkt abzuraten. Er sehe keine eindeutige Stellungnahme gegen einen Nahversorger, so der stellvertretende Fraktionschef.

Hansen sieht Ortsmitte gefährdet

Das sah Arnold Hansen (Freie Wähler) völlig anders. Marktforscherin Katharina Staiger habe ihm gegenüber deutlich gesagt, dass von einem Nahversorger in „Bargup“ abzuraten sei. Er beziehe sich auf das Einzelhandelskonzept der Gemeinde, nach dem eine Ortsmitte nicht geschwächt werden dürfe und bestehende Betriebe Bestandsschutz genießen würden. Damit bezog er sich auf Bookholzberg „oben“ mit Aldi und Inkoop, aber auch auf Edeka Boekhoff in Schierbrok.

Marion Daniel (FDP) pflichtete Hansen im Wesentlichen bei, auch wenn sie Verständnis für den Wunsch vieler Bookholzberg nach einem Verbrauchermarkt habe. Die Fraktion sei aber bereit, auf ein neues Gutachten für eine fundierte Entscheidung zu warten.