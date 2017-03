Maßnahmen im Landkreis Oldenburg Geflügelpest: Zweifel an der Theorie des Ministers

Landkreis Oldenburg. Das Agrarministerium geht davon aus, dass der Erreger der Geflügelpest im Landkreis Cloppenburg durch Menschen verbreitet wurde. Die Landwirte im Landkreis Oldenburg sind skeptisch – und haben dafür ihre Gründe.

„Das ist leicht gesagt und auch nicht auszuschließen, aber es gibt auch andere Eintrittswege“, sagte Bernhard Wolff, Geschäftsführer des Landvolk-Kreisverbandes. Laut Erkenntnissen des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) wurde der Vogelgrippe-Virus zumindest im Landkreis Cloppenburg durch Schlamperei bei den Biosicherheitsmaßnahmen weitergetragen. „Ausbruchsuntersuchungen und molekularbiologische Analysen der Viren aus den betroffenen Geflügelhaltungen liefern starke Hinweise darauf, dass es dort zur Ausbreitung zwischen den Betrieben gekommen ist“, teilte das FLI am Donnerstag mit. „Daher sind hier verschärfte Maßnahmen anzusetzen, und nicht bei der Stallpflicht von Freiland- und Hobbygeflügelhaltern“, sagte Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) am Mittwoch.

„Wir sehen das alles sehr kritisch“, erklärte Jürgen Logemann, stellvertretender Vorsitzender vom Landvolk des Landkreises, „auch die Schuldzuweisung den Landwirten gegenüber.“ Es gebe betroffene Betriebe, zwischen denen gar keine Verbindungen existieren. Bei der Einhaltung der Hygienemaßnahmen seien die Landwirte im Landkreis Oldenburg aufgrund der Erfahrung mit vorherigen Tierseuchen sehr versiert. Wöchentlich werden die Geflügelhalter in einem Schreiben wiederholt darauf hingewiesen, die Vorgaben hundertprozentig umzusetzen.

Landkreis: Kontrolle der Einhaltung nicht möglich

Auch der Landkreis Oldenburg ruft von Neuem zur Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen auf. „Die Halter sind vermehrt gefordert, die Maßnahmen penibel einzuhalten“, sagte Kreissprecher Oliver Galeotti am Donnerstag. Die Einhaltung im Landkreis Oldenburg zu überwachen, sei unmöglich. Die Veterinäre seien nach dem erneuten Ausbruch in Großenkneten ohnehin schon mit der „Verwaltung der Krise“ dermaßen eingespannt, dass das Personal für solche Kontrollen nicht vorhanden sei. „Das ist ein riesiger Aufwand“, sagte Galeotti.

Darüber hinaus würde durch Betreten der Höfe und Ställe die Gefahr der Weiterverbreitung steigen. „Jede Kontrolle, die wir durchführen würden, würde weiteren menschlichen Kontakt bedeuten.“ Es gehe darum, dass die Tiere so wenig Berührung zum Menschen haben wie möglich.

„Halter schon bestraft, wenn er Virus im Bestand hat“

Dass es auch im Landkreis Oldenburg Schlampereien bei den Biosicherheitsmaßnahmen gegeben habe, sei nicht auszuschließen. Epidemiologisch könne es jedoch nicht nachgewiesen werden, dass sich das Virus durch Menschen weiterverbreitet hat. „Jeder Halter ist bestraft, wenn er den Virus im Bestand hat“, sagte Galeotti. Ob es mögliche Verstöße gegeben hat, solle nachträglich nicht untersucht werden – bei einem Nachweis könnte aber die Entschädigung der Versicherung sinken. „Dass jemand das absichtlich macht, ist unmöglich“, meint Jürgen Logemann.

Auch vergleichbare Fälle, in denen Landwirtschaftminister Meyer vorsorgliche Nottötungen in bedrohten Betrieben verhindert hat, gab es im Landkreis Oldenburg laut Sprecher nicht. Im Landkreis Cloppenburg hat sich der Agrarminister Anfang März entgegen der Empfehlungen von Experten – auch aus dem eigenen Ministerium – gegen eine Tötung in zwei Betrieben eingesetzt. Kurz darauf brach die Seuche in Ställen beider Betriebe aus. Weiterlesen: Vogelgrippe: Minister verhinderte Tötung Tausender Puten

Mehr zur Vogelgrippe auf unserer Themenseite: www.noz.de/vogelgrippe