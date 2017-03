Im Alter gut abgesichert Ganderkesees VHS informiert über Rente für Frauen

Ganderkesee. Einen Vortrag zum Thema „Frauen und Rente“ bieten die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft (KOS) am Mittwoch, 5. April, von 18.30 bis 20.30 Uhr in Ganderkesee.

Die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft (KOS) die regioVHS Ganderkesee-Hude sowie die Deutsche Rentenversicherung informieren am Mittwoch, 5. April, von 18.30 bis 20.30 Uhr in Ganderkesee in der regioVHS, Altes Rathaus, Rathausstraße 24, Raum 5.

Unterschiedliche Lebenswege – unterschiedliche Rente

Frauen und ihre Lebenswege sind ganz unterschiedlich. Dabei gibt es häufig Lebensphasen, in denen Frauen nicht in Vollzeit berufstätig sind, sondern sich Zeit für die Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen nehmen. In diesem Vortrag erfahren Teilnehmerinnen von Referentin Heike Adler, was sie für ihre Zukunfts- und Rentenplanung wissen und besonders beachten sollten.

Teilnahme ist kostenfrei

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bis zum 29. März unter der Nummer (04222) 44444.