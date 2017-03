Gewerbe im Landkreis Oldenburg Nachbarn arbeiten für Gewerbeansiedlung zusammen

Dötlingen. Für ein Gewerbegebiet in Hockensberg werden jetzt die Kooperationsverträge unterschriftsreif. Dötlingen arbeitet mit Wildeshausen und Prinzhöfte zusammen.

In Dötlingen soll gelingen, was in Ganderkesee vor einigen Jahren gescheitert ist: Die Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebiets. Ganderkesee und Delmenhorst haben die Zusammenarbeit bei der Planung des Gewerbegebiets Ganderkesee-West schon nach kurzer Zeit beendetet; die Ganderkeseer haben die Gewerbeflächen mit dem Netto-Zentrallager im Alleingang realisiert. Dötlingen hat die Gemeinde Prinzhöfte und die Stadt Wildeshausen als Partner an der Angel für das gemeinsame Gewerbegebiet „Das Brakland“ in Hockensberg direkt an der Bundesstraße 213, schräg gegenüber dem Gewerbegebiet Simmerhausen. In geringerem Umfang säßen auch noch der Landkreis Oldenburg über seine Wirtschaftsförderungsgesellschaft WLO und die Samtgemeinde Harpstedt im Boot, erläutert Dötlingens Bürgermeister Ralf Spille.

Abkehr vom Kirchturmdenken

Die 2016 angeschobene Planung laufe wegen der erforderlichen Absprachen mit mehreren Partnern etwas zäher als bei Planungen im Alleingang, räumt Spille ein. Aber: „Es ist wichtig, die Arbeitsplätze hier zu halten oder zu schaffen und nicht in Bremen oder Vechta. Da ist es egal, ob sich Firmen hier ansiedeln können oder ein paar hundert Meter weiter beim Nachbarn.“ Solche Abkehr vom Kirchturmdenken, von teuren Parallelplanungen, flächenfressenden Überangeboten und Abwerbereien sieht die übergeordnete Politik gern; die die Landes- und EU-Politik umsetzende N-Bank hat das Gemeinschaftsprojekt als förderungsfähig eingestuft. „Auch das haben wir im Blick“, sagt Spille.

18 Hektar Gewerbefläche

Der Dötlinger Bürgermeister geht davon aus, dass der vorformulierte Kooperationsvertrag auf Verwaltungsebene noch im März unterschriftsreif gemacht werden und dann den Ratsgremien vorgelegt werden kann. Parallel dazu laufen die Vorarbeiten für den Bebauungsplan an, unter anderem mit Erhebungen zur Vogel- und Tierwelt. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gibt es vielleicht noch in diesem Jahr. Den ersten Spatenstich werde es wohl erst 2019 geben, meint Spille. Dann stehen rund 18 Hektar Gewerbefläche in verkehrsgünstiger Lage zur Verfügung.