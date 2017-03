Wohnmischform in Ganderkesee Häuser auf kleiner Fläche westlich des Brüninger Weges geplant

Ganderkesee. Das geplante Baugebiet „Westlich Brüninger Weg“ in Ganderkesee gehört zu den Themen, über die am Donnerstag, 23. März, im Ausschuss für Gemeindeentwicklung beraten wird. Dort sollen Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser entstehen – für Häuslebauer, die sich ein Eigenheim auf größerem Grundstück leisten wollen, für ältere Menschen, die in kleine Häuser ziehen möchten, und für Bevölkerungsgruppen mit kleinerem Geldbeutel.

Mitte/Ende April öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs, Abschluss des Planungsverfahrens bis zum Ende des Jahres und erster Spatenstich für Wohnhäuser Mitte 2018 – so könnte laut Bruno Müller, Fachdienstleiter Gemeindeentwicklung, das weitere Vorgehen aussehen, um das Baugebiet „Westlich Brüninger Weg“ in Ganderkesee zu realisieren. „Wenn alles normal läuft“, so Müller. Über Details zu diesem Gebiet auf einer Fläche von rund 1,7 Hektar will die Verwaltung am Donnerstag, 23. März, ab 18 Uhr im Ausschuss für Gemeindeentwicklung informieren. Sollte es seitens der Ausschussmitglieder ein positives Votum für die Verwaltungsvorschläge geben, wird der Entwurf in den nächsten Wochen öffentlich ausgelegt.

15 bis 20 Wohneinheiten möglich

In dem eher kleinen Baugebiet könnten nach Einschätzung Müllers 15 bis 20 Wohneinheiten entstehen. Neu ist dabei die Mischform von Wohnmöglichkeiten. Denn es soll nicht nur Platz für Einfamilien- und Doppelhäuser auf Flächen ab 700 Quadratmetern geschaffen werden. Laut Verwaltung können südlich der Planstraße, angelegt ab Brüninger Weg zwischen den Häusern mit den Nummern 43 und 45, auch kleine Häuser auf kleiner Fläche gebaut werden. Dort soll die Entstehung von altengerechten Bungalows forciert werden. Mindestgrundstücksgröße: 400 Quadratmeter, Höhenbegrenzung der Gebäude: 4,50 Meter. Zum Hintergrund: Die Ratspolitik hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass vor allem aus den Reihen der älteren Bevölkerung, die größere Einfamilienhäuser mit Dachgeschoss bewohnt, Fragen nach kleineren Wohngebäuden gekommen seien.

Mehrfamilienhäuser für Einkommensschwache

Darüber hinaus sollen nördlich der Planstraße neben einem Regenrückhaltebecken Mehrfamilienhäuser entstehen. „Dort dürfen nur Gebäude errichtet werden, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten“, so die Verwaltung. Gedacht sind die Wohnungen für Bevölkerungsgruppen mit kleinerem Geldbeutel, was vor allem in den vergangenen Monaten von allen Ratspolitikern quer durch die Fraktionen für die Gemeinde Ganderkesee eindringlich gefordert wurde.

Fläche wird zurzeit ackerbaulich genutzt

Die Fläche des geplanten Baugebietes wird derzeit ackerbaulich genutzt. Im Norden werden die Flächen weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Die geplante Zufahrt ist jetzt noch eine Gartenfläche.

Mehr zum Baugebiet lesen Sie auch hier.