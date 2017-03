Old Table zufrieden mit Pilotprojekt Familienfest in Delmenhorst kommt ohne Drachen aus

Delmenhorst. Für fliegende Drachen hat der Wind gefehlt. Doch die Old-Table-Ehrenamtlichen haben mit ihrem Fest hinter der Gastronomie Schierenbeck trotzdem mehrere hundert kleine und große Gäste erreicht und für den guten Zweck gesammelt.

Ein richtiges Drachenfest ist es nicht geworden, dafür aber ein durchaus gelungenes Familienfest, das der Old Table 491 Delmenhorst am Sonntag auf dem Acker hinter der Gastronomie Schierenbeck auf die Beine gestellt hat. Denn mangels Wind scheiterten Versuche, Drachen in die Luft zu bringen, folglich blieb auch die Drachenbau-Werkstatt meist verwaist. Dafür erfreuten sich andere Attraktionen von der Treckerfahrt bis zum Sandspielhaufen über den Tag guten Zulaufs von mehreren hundert kleinen und großen Gästen. Und damit kam auch etwas für den guten Zweck zusammen, denn der Old Table will die Einnahmen für soziale Projekte in Delmenhorst nutzen.

Treckerfahrten und Hüpfburg stets gut besetzt

„Vielleicht sollten wir es beim nächsten Mal anders nennen oder ein Drachenfest besser im Herbst planen“, sagte Gastwirt und Mitorganisator Bernd Schierenbeck selbstkritisch, registrierte aber erfreut, dass das „Pilotprojekt“ ansonsten gut ankam. Er selbst kutschierte mit seinem alten Trecker samt Anhänger zahlreiche Familien bis zum nahen kleinen Wäldchen, andere der 18 Mitglieder des Serviceclubs steuerten Spielangebote von der Hüpfburg über den Nagelbalken bis zu Riesenseifenblasen bei. Auch ein schnelles, geländegängiges Gator-Fahrzeug flitzte mit Fahrgästen über den Acker.

Baggerführer beackern Erde und Sandhaufen

Die Chance, selbst mit einem kleinen Bagger Erdhaufen zu bewegen, nutzte der 13-jährige Joel Pochodaj aus Rethorn. „Das mit der Steuerung ist schwerer, als man denkt“, lautet sein Fazit, „aber es macht Spaß.“ Insgesamt war das Fest für ihn und seine Familie „eine schöne Sache“, die eine Wiederholung wert wäre. Noch eine Nummer kleiner als der echte Bagger fielen die Gefährte aus, mit denen die fünfjährige Stella und ihr kleiner Bruder John den extra aufgeschütteten großen Sandhaufen beackerten. Stellas Favorit war aber etwas anderes: „Die Hüpfburg finde ich am besten“, sagt sie.