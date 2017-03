Zwei Täter in Delmenhorst geflohen Polizei sucht Einbrecher mit markanter Frisur

Beim Versuch, ein Fenster aufzuhebeln, sind zwei Einbrecher ertappt worden. Sie konnten fliehen, einer fiel aber durch seine markante Frisur auf. Symbolfoto: dpa/ Frank Rumpenhorst

Delmenhorst. Einen Einbrecher mit markanter Frisur sucht die Polizei nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus an der Enscheder Straße am Samstag gegen 10.40 Uhr.

Eine Bewohnerin hatte zwei Männer überrascht, die gerade versuchten, gewaltsam ein Fenster zu öffnen. Beide flüchteten. Ungleich lange Haare als Merkmal Sie werden als 18 bis 24 Jahre alt beschrieben. Einer der Täter habe hellere Haare, der zweite „glänzende schwarze Haare, die auf der einen Kopfseite kurz und auf der anderen Seite länger sind“, teilt die Polizei mit. Er soll eine blaue Jacke, hellblaue Jeans und Turnschuhe mit weißer Sohle getragen haben. Polizei bittet um Hinweise Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (04221)15590.