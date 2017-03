Delmenhorst. Bei zwei Einbrüchen in ein Geschäft und ein Einfamilienhaus in Delmenhorst haben unbekannte Täter Ende der Woche Schmuck und Bargeld erbeutet.

400 Euro Sachschaden haben Einbrecher angerichtet, als sie in der Nacht zu Freitag das Fenster eines Geschäftes an der Konrad-Adenauer-Allee in Deichhorst aufhebeln wollten.

Zweimal Fenster aufgebrochen

Ebenfalls durch ein aufgebrochenes Fenster gelangten unbekannte Täter laut Polizeibericht am Freitagabend zwischen 19.15 und 22.10 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Anton-Günter-Straße. Dort erbeuteten die Diebe Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.