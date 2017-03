Meyer-Garbe folgt auf Groth Tausch an der Spitze der Delmenhorster Awo

Andrea Meyer-Garbe löst Dr. Harald Groth an der Spitze der Delmenhorster Awo ab. Groth wiederum vertritt künftig seine bisherige Stellvertreterin. Damit verlässt er die Awo-Führung nach 25 Jahren.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Delmenhorst hat eine neue Vorsitzende. Bei der Kreiskonferenz am Freitag wurde die bisherige stellvertretende Vorsitzende Andrea Meyer-Garbe an die Spitze des hiesigen Kreisverbands gewählt. Sie löst damit Dr. Harald Groth ab, der seinerseits nun zu Meyer-Garbes Stellvertreter gewählt wurde. Die 27 Stimmberechtigten stimmten jeweils zu 100 Prozent für diesen Tausch an der Awo-Spitze. Gegenkandidaten gab es nicht.

Awo immer wieder in der Vorreiterrolle

Dass der frühere SPD-Oberbürgermeister Groth damit das Ruder nach 25 Jahren der Verantwortung übergibt, war ein Umstand, der andere Aspekte bei der Kreiskonferenz in den Hintergrund rücken ließ. Neben zahlreicher Erwähnungen in den Grußworten wollte Groth als scheidender Vorsitzender eigentlich den Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr vorstellen, schweifte dabei aber ab und erzählte aus seiner eigenen Geschichte beim Verband.

Flüchtlingsbetreuung als neuestes Betätigungsfeld

Groth, der 1972 in die Awo eintrat, schilderte den Wohlfahrtsverband als Vordenker, der sich immer wieder hervortat. So nannte er unter anderem die heilpädagogische Betreuung von Kindern, die Drogenberatung, die Schulsozialarbeit oder die Tagespflege als Beispiele, für die die Awo wegweisende Konzepte erarbeitete – auch wenn sie später als nicht zwingend als Betreiber in Erscheinung trat. Hierbei habe man erfolgreich mit anderen Sozialverbänden zusammengearbeitet – „und das ohne Träger-Egoismen“, wie der 73-Jährige betonte. Als neuestes Betätigungsfeld der Awo stellte er die Flüchtlingsbetreuung in Delmenhorst hervor. Die größte Herausforderung für seine Nachfolgerin liege im Fachkräftemangel im Erziehungs- und Pflegebereich. „Hier sollten Schulträger und Land das Angebot an Ausbildungsstellen unbedingt ausweiten“, appellierte Groth.

Awo als „Wächter“ für die Interessen anderer

Meyer Garbe attestierte dem 73-Jährigen, dass er die Awo „entscheidend geprägt“ habe. „Du hast den Verband zu dem gemacht, was er heute ist“, sprach sie Groth direkt an. Lobende Worte kamen auch von Friedhelm Merkentrup, stellvertretender Vorsitzender des Bezirksverbands Weser-Ems. Oberbürgermeister Axel Jahnz bezeichnete den Verband als „Wächter“, der die Interessen vieler anderer vertrete.

Nachfolgerin wollte eigentlich kürzertreten

Dass Andrea Meyer-Garbe, im alten Rat die Fraktionschefin der SPD, nun Groths Nachfolge antritt, mag insofern überraschen, als dass sie 2016 nicht mehr für den Rat angetreten ist, weil sie aus beruflichen Gründen kürzertreten wollte.